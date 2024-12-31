《桃園》機車改排氣管未認證 明起開罰

元旦起，未使用認證合格排氣管並辦理變更登記者將開罰，若噪音超標可再依噪音管制法裁處。 （桃市環保局提供）

2024/12/31 05:30

元旦新制最高罰1800 如噪音檢測也超標可再罰3600

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕機車車主要注意了！明天新年開始，未使用認證合格排氣管並辦理變更登記者，如被查獲最高將開罰一八○○元，且若噪音檢測也超標，可再依噪音管制法開罰，最高三六○○元。市府環保局表示，截至目前，桃園市完成認證車輛共三五三三輛，元旦後將立即啟動取締未認證登記排氣管。

請繼續往下閱讀...

桃市完成認證車輛3533輛

依環境部統計，二○二二年各類型噪音陳情案件中，車輛噪音占比高達卅二％，成為噪音問題的主要來源，為有效控制噪音車輛，桃園市去年六月實施「靜桃專案」，嚴格取締噪音車輛，副市長蘇俊賓也於行政院院會提議中央修法，環境部與交通部因此推動改裝排氣管認證制度，訂定機動車輛替換用消音系統認證管理規範，並修訂道路交通安全規則，新政策將於明年元旦上路。

市府環保局表示，為配合新政策，今年陸續協助車主檢驗替換用排氣管噪音，並同步上傳檢驗資料，車主無需前往監理機關，即可完成排氣管變更登記，截至本月十五日已舉辦一四五場次，完成檢驗車輛達三九五一輛次，其中有三五三三輛檢驗合格並完成認證作業，元旦起未完成線上登錄或檢測未通過者，車主就必須自行付費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，通過後還須至監理機關辦理車輛變更登記，機車檢驗費為二百元。

環保局表示，新政策明天上路後，若未使用認證合格排氣管並完成變更登記者，被查獲者將依道路交通管理處罰條例開罰九百元到一八○○元，若檢測噪音超標，將再依噪音管制法開罰一八○○元到三六○○元。

嚴抓噪音車 AI辨識多元管制

另方面，桃園靜桃大聯盟各單位也於本月十六日的機動車輛噪音聯繫協調會議中，共同宣誓打擊未認證登記噪音車，元旦後將即刻嚴查未認證登記排氣管，執行作業包括警政通報噪音車、AI辨識設備、AI警用巡防車等多方管制措施，嚴格查緝未認證登記的排氣管，使用非法改裝排氣管車輛，並現場進行噪音檢測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法