八德茄苳段社宅 規劃設計決標

2024/12/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區茄苳段社會住宅設計監造標，上月底決標，為八德區第四處社宅，鄰近衛生福利部桃園醫院，基地面積五二八坪，初步規劃興建地上十二層、地下二層大樓，配置一房型五十戶、二房型卅戶、三房型廿戶，總共一百戶，預計二○三○年完工，屆時市民活動中心、公共托育中心都將進駐，提供完善生活機能。

配置一、二、三房型 共百戶

市府住宅發展處長邱英哲表示，茄苳段社宅基地為乙種工業區變更住宅區所捐贈的建築用地，一旁就是公園用地，鄰近桃園醫院、永豐高中、新興高中、郵局及永豐路商圈，除有公車停靠站，距離未來的鐵路地下化新增桃園醫院站僅五百公尺，交通機能便利。

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鄰近桃醫、火車站 生活機能佳

邱英哲指出，茄苳段社宅設計採建築能效1+標章、智慧建築、無障礙住宅，並導入BIM系統進行工程管理，工法上採用整體式衛浴、同層排氣排水，以提升居住品質及延長建物壽命，完工後，八德區社宅總數近一千四百戶。

邱說，今年共有六處社宅基地開工，可提供一三七六戶，正進行中壢區大江購物中心旁社宅的規劃設計案招標，預計明年啟動十案，至二○三○年可望完工社宅達卅五處，共提供一萬戶。

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