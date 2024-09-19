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    首頁　>　桃園市

    桃園一生好運卡製發卡 9/25起回歸公所

    桃園「一生好運卡」25日起維持線上申請，但製發卡改由各區公所負責。（記者鄭淑婷攝）

    桃園「一生好運卡」25日起維持線上申請，但製發卡改由各區公所負責。（記者鄭淑婷攝）

    2024/09/19 05:30

    申請到領卡只需5到8天 估計可縮短10個工作天

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年三月起開辦好孕專車並發行「一生好運卡」，迄今核發逾九三○○張，市長張善政昨主持市政會議時表示，為縮短好運卡發卡等待時間，廿五日起市府婦幼發展局育兒資源網申辦系統，將與市民卡系統整合，改由各區公所負責好運卡製、發卡，估計縮短十到十二個工作天，減少申請者等待時間。

    婦幼局婦女發展及權益科長江幸子表示，申辦好運卡須先至育兒資源網填寫申請表，並由婦幼局審核相關資料，通過後交由廠商製卡，再將卡片送達婦幼局，由該局通知申請人領取或予寄送。

    收到審核通過簡訊 即可到公所領卡

    江說，由於廠商製卡採取「批次」整批製卡，時間約需等待一週，廿五日起線上申請及審核流程不變，但製、發卡改由各區公所負責，申請人只要收到審核通過簡訊，即可到鄰近公所製、領卡，單次、一張就可製作，相較於過去大幅縮短工作天。

    江幸子表示，申請人線上申請後，婦幼局會在三天內審核完成，申請人收到審核通過簡訊，除可到鄰近區公所親領，也可選擇寄送，從申請到領到卡只需五到八天。

    「一生好運卡」是設籍桃園市孕、產婦，或配偶設籍桃市的非本國籍孕、產婦皆可申請，使用者憑卡搭乘好孕專車，單趟最高補助二五○元，每卡最高補助九千元，行駛適用範圍納入桃園、基隆、台北、新北、新竹縣市等，另與十家藥妝通路及社區藥局合作，提供孕產婦專屬優惠。

    凍卵營養金補助 10月起提高至2萬

    此外，張善政表示，今年十月起再提高婦女凍卵營養金補助，從原本的一萬元加碼至兩萬元，降低女性相關負擔

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