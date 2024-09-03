《桃園》6偵爆、緝毒警犬 明年協勤台灣燈會

桃園市警局「警犬隊」採一人一犬照顧訓練。 （記者李容萍攝）

2024/09/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府警察局刑事警察大隊「警犬隊」五月一日成軍，首批四隻警犬「Coco」、「Doha」、「蒟蒻」及「布丁」，從財政部關務署緝毒犬培訓中心結業後，被帶往大溪警分局三層派出所建置的臨時犬舍，加上第二批進駐的「Hoya」、「Hanji」，這二黑、四黃的警犬，分為三隻偵爆犬、三隻緝毒犬，即將投入明年在中壢青埔舉辦的「台灣燈會在桃園」及各項重要人士蒞臨場所及臨檢勤務等工作，為桃園治安盡一份心力。

全是拉布拉多 一人一犬訓練

警犬隊首任隊長由翁玉濠擔任，帶領領犬員王雅慧、吳宥彤、邱智群、沈士杰、朱恆逸、陳奕佐，採一人一犬照顧訓練，六隻警犬均為拉布拉多犬，近三個多月來，領犬員天天與這些萌犬相處以建立信任感，也會到臨時犬舍旁的大溪頭寮等景點訓練，盼成為協助桃園查緝各項犯罪的尖兵，近期還增加「偵爆」、「緝毒」及「緝凶」技能訓練，同時建置「桃園市政府警察局警犬隊社群網站」臉書粉專和民眾分享警犬隊的日常生活點滴。

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領犬員︰依個性找訓練方式

吳宥彤從警生涯邁入第七年，從小就非常喜愛動物的她在高中、大學都就讀動物相關科系，畢業於屏東科技大學動物科學與畜產系，從警前於動物醫院擔任醫療助理的工作三年左右，當聽到桃園市要成立警犬隊消息立即報考成為領犬員，遇到第一個夥伴「Coco」才發現警犬跟家犬真的不一樣，因為警犬不能過度溺愛，若沒有拿捏好，可能會出現懶散或是膽小不肯嘗試等後遺症。

領犬員王雅慧說，選擇報考警犬隊是因為自己很喜歡和狗狗相處，而接觸訓犬的世界，發現其中的學問博大精深，訓練方法更有成千上萬種，方法沒有好或不好，要依照犬隻不同的個性去尋找最適合牠們的訓練方式，在警犬隊的工作比起以往在派出所擔任外勤的勤務相對單純，但需花費更多額外的時間與心力在犬隻身上。

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