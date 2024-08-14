《桃園》海客季8/17登場 遊新屋疊石滬捕魚

桃園石滬協會總幹事許立志（右）指導市長張善政（中）、客家局長范姜泰基（左）體驗吹海螺。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「二○二四海客季」將於本月十七日至九月八日登場，活動以「搞海陸」為主題，市府客家事務局串聯體育局、中壢區漁會、新屋區公所等單位，推出一系列海、陸活動，新屋有特殊的石滬捕魚，沿海留存百年石滬群，海客季期間將帶領遊客體驗堆疊石滬。

新屋笨港灣千人牽罟體驗

客家局昨舉辦海客季啟動記者會，邀請「樂天女孩」開場，市長張善政、客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、體育局長許彥輝、新屋區長鄭詩鈿、中壢區漁會理事長葉國傑一同「牽罟」，搭配新屋石滬協會總幹事許立志「歕嘟」（吹海螺）聲響，宣告海客季起跑。

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客家局表示，海客季以「搞海陸」為主題，規劃「搞海好尞」、「搞陸鬧熱」兩大主軸活動，其中以八月廿四日「海客季Ｘ米寶路跑」為最大亮點，除有石塭故事教室體驗堆砌石塭、海客市集、藝文演出等，與體育局合辦的「米寶路跑」，預計吸引逾五千人齊聚永安海螺文化體驗園區，將分兩隊進行四公里海岸路跑並加入水槍對戰，適合親子一同報名。

「米寶路跑」預計吸引逾五千人

客家局於八月十七日、十八日與樂天桃園RaKuten Monkeys聯手舉辦「客家趴棒球日」，球員將以海客球衣出場比賽，當天客家在地品牌也會入駐球場展現客家特色；八月廿五日新屋區公所在新屋王家老屋舉辦「共夏來客庄老屋尞」；八月卅一日中壢區漁會接力在永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」；八月廿五日、卅一日新屋區公所在新屋笨港灣舉辦「千人牽罟體驗」。海客季期間另規劃三大主題、六場次海客小旅行。

桃園石滬協會常務理事許閎喆表示，新屋蚵間石滬群是北台灣重要的傳統漁業設施，大多都是家族滬，全盛時期約有四十三座石滬，近年協會完成九座石滬修復，全數登錄為桃園市文化景觀，同時協會也獲石滬修造技術保存者認證，修復完成的石滬仍可捕魚，日前曾捕撈到上百斤丁香。

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