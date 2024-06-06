桃園觀音月桃路拓寬二標 完工通車

觀音區月桃路拓寬，廣大路至中壢區山東路工程完工。（記者李容萍攝）

2024/06/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕市府因應觀音草漯地區人口發展，為健全草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，分三標進行「月桃路（桃四二線）道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」。其中第一標工程路段為自中壢區山東路至領航北路，於二○二一年十月完工通車；第二標觀音區廣大路至中壢區山東路工程昨完工通車，全長二．五公里規劃雙向四車道；第三標為觀音區廣大路打通至成功路或福山路，正辦理定線作業。

全長2.5公里 雙向4車道

市長張善政出席通車典禮表示，觀音草漯及中壢青埔是桃園發展最快速的區域之一，月桃路是往來兩地的重要路段，如今第一、二標工程完工，第三標從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，長度約七百公尺，期待用地取得與工程盡速進行。

工務局長汪在宙說，昨通車的第二標工程，總工程經費約五億四千萬元，由內政部國土管理署補助約三億一千萬元，用地費約七億元，施作全長約二．五公里、寬度廿公尺，設置雙向四車道，並有雙向各二．五公尺寬的人行步道空間，沿線各路口及出入口人行道皆有設置無障礙斜坡道，並增設擋土牆、道路排水側溝、灌溉溝、水利箱涵、照明路燈、號誌路口、庇護島，中央分隔島有景觀植栽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法