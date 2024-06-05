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首頁　>　桃園市

（桃園）逾億元土地1折賤賣又撤標 議員促調查

2024/06/05 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府標售桃園區中山路「祭祀公業林宗」土地，竟將底標一億四二二二萬八八○○元，誤植為一四二二萬八八○○元，每坪一二七萬餘元的土地以十分之一價格就賣掉，事後決定撤標，得標者批市府罔顧權益，市議會第三屆第三次定期會昨日閉會前，民進黨議員陳雅倫提出臨時動議，提案要求政風處介入調查，獲大會通過。

民政局︰政風、檢調已著手調查

民政局長劉思遠回應，事發後，政風、檢調已著手調查，他不便多說，行政處分已進行，全案絕無不法，確實是行政疏失，尊重議員提案。

陳姓陳情代表人表示，卅幾個公務員核可的章都是代表政府，市府踐踏自己公信力，不履行招標承諾，他們已委託律師準備提出法律訴訟，並建議由廉政署查辦，而非政風處，避免官官相護。

陳情人擬提訴訟 建議廉政署查辦

日前在市政總質詢揭露此案的國民黨議員黃婉如說，這筆土地拍賣出包，民政局說是承辦人員漏寫一個「二」所致，政風處調查是市府內部的事情，仍應保障得標者的權益。

陳雅倫表示，民政局今年四月辦理代理標售祭祀公業林宗土地時，底標應為一億四千餘萬元，競標價卻以一千四百餘萬元宣告，得標者也繳費完成，事後民政局宣稱是業務單位輸入電腦資料誤植，才發生打一折賤價賣出，但買方完成行政程序，覺得買便宜了，現在被廢標，還要跑法院程序，買賣雙方都因民政局的行政疏失造成權益受損。

陳雅倫說，若最後法院判決不如市府預期，中間短少的九千多萬元價差，是否由人民的納稅錢來填補？這麼嚴重的行政疏失，市長、局長難道不知情，不用負責？市民質疑箇中有什麼不法之事，全案不該大事化小、小事化無，因此她動議政風處調查究責。

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