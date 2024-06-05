（桃園）會展中心完工 3公共藝術揭幕

桃園會展中心戶外公共藝術作品《風潮》昨揭幕。 （記者李容萍攝）

2024/06/05 05:30

46.6億打造 委外營運15年 預計10月啟用

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部國際貿易署與桃園市政府合作，斥資四十六億六千萬元，在桃園機場捷運A19桃園體育園區站旁，打造「桃園會展中心」，昨辦完工視察暨公共藝術揭幕典禮，國貿署去年底委外由安益國際展覽公司的子公司經營，營運期十五年，今年四月完成驗收，點交作業中，預計十月啟用。

10月辦國際青年商會 明年燈會布展

國貿署副署長李冠志表示，桃園會展中心克服武漢肺炎疫情、全球通膨等挑戰完工，後續委由安益國際集團營運，期待發揮創意，結合桃竹苗大矽谷計畫及桃園航空城計畫，成為具產業發展、國際行銷、國際貿易交流的指標性建築，吸引更多商業服務設施進駐，帶動地方繁榮。

市長張善政說，該中心是由市府提供土地、經濟部出資，中央與地方合作無間的最佳案例，鄰近機場、高鐵、捷運及多處交流道，市府積極規劃運用，包含國際青年商會世界大會十月在此舉行，也與中心洽談「二○二五台灣燈會」布展事宜。

會議為主、展覽為輔 可容600攤位

桃園會展中心設計為地下一層停車場、地上最高七層的建築物，會議中心棟規劃十間會議室，展覽館棟設置六百個攤位商場區，挑高十二公尺，採無落柱桁架系統，設計定位以國際會議為主、展覽為輔，可提供七百席汽車及六百席機車停放空間。

戶外舞台、休憩區 花朵藝術品吸睛

戶外空間規劃活動舞台及公共休憩區，三座公共藝術作品《風潮》、《桃源飛揚》及《匯聚流》，造型皆帶有花朵綻放、開枝散葉的繁盛意象，呼應桃園城市與建築特色。

市議員黃崇真認為，桃園會展中心大面積無落柱空間設計相較台北世貿展覽館更佳，可多辦動漫、母嬰、寵物等大型及國際展覽，導入人流，避免淪為蚊子館。

桃園會展中心公共藝術作品《匯聚流》昨揭幕。 （記者李容萍攝）

桃園會展中心戶外公共藝術作品《桃源飛揚》昨揭幕。 （記者李容萍攝）

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