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首頁　>　桃園市

《桃園》串連龜山、龍潭 捷運橘線可行性研究發包

捷運橘線預定路線圖

捷運橘線預定路線圖

2024/01/26 05:30

全長29公里 目標2028年獲行政院核定

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府籌建桃園捷運橘線，昨由捷運工程局、桃園大眾捷運公司與相關局處人員，踏勘全長約廿九公里預定路線。捷工局規劃橘線起訖點為龜山區與桃園區鄰接的三民路、龍潭區大昌路，預定設置廿八到卅站，將銜接捷運綠線G10站、桃園機場捷運A21環北站、捷運青線、台鐵平鎮站，橘線可行性研究案日前完成發包，目標二○二八年獲行政院核定。

暫定起點三民路、終點大昌路

捷工局長劉慶豐說，橘線整合原規劃的桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線，暫定以桃園區與龜山區三民路為起點，經桃園區藝文特區、文中路、中壢區中壢工業區、平鎮區行政園區預定地，再沿中豐路進入龍潭區，經北龍路抵大昌路終點站，也就是市府交通局規劃設置轉運站的預定地，橘線可串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮、龍潭區等六個行政區。

通車後南北區域通勤時間可縮短1/3

劉慶豐表示，橘線銜接綠線G10站、機捷環北站、捷運青線、台鐵平鎮站等，形成的十字路網，可望發揮軌道運輸效益，緩解桃園市南、北區域間長期交通壅塞，評估橘線通車營運後，市內南、北區域民眾通勤時間可縮短三分之一。

捷工局昨與桃捷公司及相關局處辦理橘線路線踏勘，針對沿線場站、公有土地與未來整合開發效益等進行盤點，也讓參與橘線推動作業相關單位人員，了解市府規劃藍圖並整合意見，縮短後續作業期程，接下來將召開地方說明會，及早納入民眾意見，讓橘線的規劃更完善。

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