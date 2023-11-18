（桃園）虎頭山規劃攤集區 看中廟前空間

虎頭山攤販已經有四、五十年歷史，許多登山客下山後都會順便買一些東西回家。（記者謝武雄攝）

2023/11/18 05:30

議員促解決長期違規占道問題 市府籌購土地 輔導合法經營

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市桃園區虎頭山公園攤販已有四、五十年歷史，假日甚至超過二百攤，長期違規占用三聖路邊營業，常被有關單位勸導、驅離或開罰，在地議員呼籲市府設置攤販集中區解套；市府觀光旅遊局長周柏吟回應，明倫三聖宮前方有片現為停車空間的土地，市府正設法取得並將規劃攤集區或商場，輔導攤商合法經營，也恢復道路通暢。

登山客捧場 假日達200多攤

虎頭山公園攤販分布在三聖路往明倫三聖宮的道路兩旁，主要是民眾登山或上香後，回程會順手買一些日常用品、蔬果，也有熟食、服飾、登山器材及理髮攤位，很多攤商都有老主顧。

周柏吟表示，三聖路在桃信亭以下屬於虎頭山公園範圍，桃信亭以上行政區屬於龜山區，攤販違規情形分由風景區管理處、龜山警分局處理。

周說，市民、山友確有購物需求，目前規劃明倫三聖宮前停車場用地設置攤集區，正透過容積移轉方式取得土地，待取得一定比例用地後，再由都發基金進場購地，然後設計興建停車場並劃出攤集區安置攤販。

市府經濟發展局專門委員簡偉崙表示，桃園市合法攤集區僅中壢、桃園、龍潭夜市與龜山中和南路攤集區，設置攤集區前須公告卅天，考量三聖宮為山路，並無替代道路，因此不可能公告道路兩旁在特定時段為攤集區。

攤商組自律組織 助疏導交通

攤商自發性成立「桃園虎頭山商業聯合會」，一六○多個攤商加入組織，由前桃園縣議員廖輝星擔任會長，他說，會員每年繳交三千元會費，聯合會每逢假日安排人員疏導交通，該會每年辦理三次淨山活動，還給虎頭山乾淨面貌，也要求會員攤位不得占用道路主車道，以免影響交通。

民進黨議員李光達、余信憲與國民黨議員詹江村都認為，虎頭山攤販不是一天形成的，畢竟虎頭山公園是桃園市的後花園，提供民眾休憩、健行、賞景，建議市府用輔導代替取締，儘快完成攤集區設置。

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