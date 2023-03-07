林口長庚精準醫檢中心揭牌

林口長庚紀念醫院的「精準醫學檢驗中心」及「免疫檢驗中心」揭牌，備有許多精密的儀器與設備。（記者陳恩惠攝）

2023/03/07 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕林口長庚紀念醫院檢驗醫學部的「精準醫學檢驗中心及免疫檢驗中心」昨天揭牌啟用，院長陳建宗表示，現代醫療技術進步快速，同時需要搭配精準診斷，精準醫學因此越顯重要，尤其是在癌症診斷與治療方面，該檢驗中心將過去分散在各科、部門的一八七項檢驗服務整合，其中精準醫學有六十九項、免疫檢驗有一一八項，可提供更有效率的應用，擴大造福病患。

桃園市副市長王明鉅出席揭幕儀式表示，過去三年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，身處國門的桃園受到疫情的衝擊最大，而林口長庚的檢驗科於疫情期間，成為全國最大的COVID-19檢驗中心，他要特別感謝長庚醫師、醫檢師、護理師及醫療同仁們長期守護桃園的貢獻。

王明鉅指出，檢驗醫學是醫學發展與進步的重要基礎，更是醫院各科的好夥伴，彼此間密切合作才能促進醫療技術大幅前進，他對於長庚醫院願意投入充裕的經費、人力、資源成立檢驗中心深感佩服，也期許長庚醫院帶領台灣醫學朝向全球頂尖的目標邁進。

長庚醫療財團法人主委程文俊表示，精準醫學檢驗中心及免疫檢驗中心整合長庚體系的檢驗能量，服務全體國人，也將見證醫學從預防、診斷到治療的進步。

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