（桃園）大興西路解塞 拆分隔島增左轉道

為改善南桃園交流道尖峰時刻塞車問題，市府交通局將大興西路分隔島拆除增加左轉道。（記者謝武雄攝）

2023/02/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕國道二號南桃園交流道車流量大，尖峰時刻往中壢方向大興西路常在文中路口回堵到匝道口，桃園市政府交通局為紓解此處左轉車潮，施工將大興西路到文中路口部分分隔島拆除，再將車道寬度由三‧三公指調整為三公尺，讓左轉文中路的車輛多了一條長八十二公尺、寬二‧八公尺的專用道，預計二二八連假結束前能完工啟用。

交通局長張新福表示，大興西路與文中路口是串聯桃園區、中壢區及蘆竹區的要衝，大興西路（八德方向）每逢尖峰時段湧入大量左轉車潮，回堵至國道二號匝道口，導致車輛無法下交流道，回堵長度達三五○公尺，因此設計拆除八十二公尺長的分隔島，採微偏心設計，增設左轉專用道消化車潮。

張新福說，「偏心左轉路暢計畫」另擇轄內多處瓶頸路口辦理，期望與各路權機關合作推動，解決台一線、台四線等幹道長期壅塞問題。

另，配合桃園捷運綠線工程施工，捷運工程局今上午九點至下午四點，於蘆竹區南工路（中正北路至蘆興街路段）往富國路方向單向封閉，往南崁路二段方向改為雙向單車道通行；廿七日上午九點至下午四點，封閉中正北路（蘆興街至南工路路段）往大園方向，建議用路人改道蘆興街。

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