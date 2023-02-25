（桃園）會展中心可容5千多人 僅700車位

桃園會展中心設有九間會議室、一間多功能集會中心，可容納五千三百人。（記者魏瑾筠攝）

2023/02/25 05:30

停車格不足 近機捷、高鐵站 市府籲多利用公共運輸

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府提供土地、經濟部斥資逾四十六億元興建的桃園會展中心，設有會議室、多功能集會中心等，可以容納五千三百人，卻僅配置七百席汽車停車格，引發停車空間不足疑慮，市長張善政昨視察工程進度時表示，會展中心興建在桃園機場捷運、高鐵桃園站附近，呼籲民眾儘量搭乘公共運輸工具，不然再多車位也不夠用。

市府新建工程處長曾清祥簡報，會展中心設計地上七層及地下一層，分為展覽棟及會議棟，展覽棟約有六百個攤位空間及商場區，提供約七百席汽車格及六百席機車格；會議棟設置二千人、八百人會議室各一間，二五○人會議室兩間、一百人會議室五間及一千五百人多功能集會中心一間。

展覽棟預計3月落成

張善政表示，桃園市作為國門之都，過去因無大型會議、展覽中心，導致國際旅客下飛機後，只能到台北市或中南部，桃園會展中心展覽棟預計三月落成、會議棟預計九月完成，屆時成為桃市地標，所在地青埔也會變成市境非常亮眼的地區。

8月辦世界客家博覽會

張善政預告，展覽棟將在今年八月舉辦的世界客家博覽會初試啼聲，作為世客博台灣館展館，展出特色客家文化，市府未來會爭取國際會議在此舉辦。

針對會展中心被質疑停車空間不足問題，張善政認為，大型展覽中心或會議中心，都是要依靠公共運輸，這也是為什麼當初設址是在機捷A19桃園體育園區站旁邊，距離A18高鐵桃園站也只一站。

張說，青埔平常就易塞車，若有大型活動更是雪上加霜，他允諾改善青埔地區、會展中心周邊的公共運輸，儘量降低民眾開車需求，市府也會在機場、高鐵站提供接駁服務，呼籲民眾多利用公共運輸，否則舉辦大型活動時，車位再多也不夠。

桃園會展中心建築物外觀，以《桃花源記》之忽逢桃花林為設計構思，營造桃花及日光交互作用產生的光影律動。（記者魏瑾筠攝）

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