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    首頁　>　桃園市

    桃園》復興區長參選人楊春樹 辦餐會涉賄

    2022/10/06 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕前桃園市復興區民代表楊春樹，今年地方選舉以無黨籍投入區長選舉，他涉嫌舉辦餐會賄選，桃園地檢署接獲情資後指揮警、調單位調查，約談楊春樹及相關證人，訊後認為楊男與吳姓、周姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，分別以廿、十、五萬元交保候傳，此為這次選舉桃市檢警調首度查獲賄選案。

    檢方表示，楊春樹被檢舉於九月初某日，在復興區某餐廳宴請約四十名區民，席間敬酒並尋求支持，檢警調追查掌握相關證據後，先傳喚多名當日參加飲宴的民眾，前天下午由檢察官陳嘉義指揮桃園市調查處、大溪警分局人員，傳喚楊、吳、周等三人到案，晚間移送地檢署由檢察官漏夜偵訊，昨天凌晨都諭知交保。

    楊春樹捲入選舉官司並非首樁，他於二○一八年以國民黨籍競選復興區第二選區區民代表當選，但被檢方查出他曾安排四名支持者遷戶籍到復興區投票，檢方對他提起當選無效之訴，桃園地院判決他當選無效，楊上訴被高等法院駁回，全案定讞而遭解職。

    年底大選逐漸升溫，桃園市包括市長、各選區議員及里長參選人數眾多，檢方已接獲數十起賄選情資及檢舉，均已立案並指揮市調處及警方深入蒐證調查。

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