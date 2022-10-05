桃園》台3線大溪區間測速 警示位置將調整

市警局在台三線大溪路段架設區間測速照相，相關警示標誌設在不明顯的彎道，且部分被樹遮住。（記者李容萍攝）

2022/10/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市現有七處區間測速路段，去年因涉資安疑慮一度停用，市府警察局今年初完成設備資安檢測並取得證明及通過法定度量衡檢定，二月十六日起陸續恢復這七處路段執法，截至九月底共取締六萬一三九二件，其中，台三線大溪區三十．五至三十一．八公里區間測速路段取締三八五九件，雖非七處之最，但用路人向市議員陳治文陳情，指此區間測速位置及警示標誌不明顯，部分牌面還被大樹遮蔽，形同陷阱。

此路段將修剪樹木 避免遮住行車視線

市警局交通警察大隊執法組長連國豐表示，已協調公路總局第一區養護工程處復興工務段協助適當修剪樹木，避免遮住行車視線；他說，因區間測速照相設備為警方所設，警方近期會遭質疑的這處警示牌面移至號誌上方，讓用路人清楚判讀，另提醒民眾在區間測速路段違規，將被開罰一千二百元至二萬四千元。

市府交通局交通安全資訊科長劉廣堂說，依道路交通標誌標線號誌設置規則，標誌須以規定的符號、圖案或簡明文字繪於一定形狀的標牌上，設置於適當地點，用以預告或管制前方路況，促使車輛駕駛人與行人注意、遵守的交通管制設施，其大小應以車輛駕駛人在適當距離內辨認清楚為原則。

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