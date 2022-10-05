侯盧將助陣 張善政還要請出韓國瑜

國民黨桃園市長參選人張善政表示將辦聯合造勢，也請鄉親務必站出來。（記者陳恩惠攝）

2022/10/05 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕年底九合一選戰倒數，北台灣戰況激烈。據指出，國民黨主席朱立倫已向新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕兩大「母雞」請託，為國民黨各縣市長參選人助陣，本月底將共同為桃園市長參選人張善政站台。張昨受訪表示，聯合造勢相當重要，目前聯絡協調中，呼籲鄉親務必相挺，「因為你今天不站出來，過一陣子民進黨就讓你站不出來。」

張善政表示，他請桃園的民眾想一想，民進黨執政這些年，台灣有變得比較好嗎？國民黨即將舉辦的造勢活動，請鄉親務必站出來相挺，除了侯、盧兩位最強母雞將進行北台灣聯合造勢，刻正聯絡前高雄市長韓國瑜，準備要在最好的時間把韓請出來輔選。

昨為九九重陽節，張善政在臉書貼文表示，台灣即將於三年後邁入超高齡化社會，對於長輩的照顧應該更用心，他之前就提過要調整三節敬老金，第一步先從重陽敬老金二千元調升至二千五百元，讓老人家感受敬意，更實質貼補生活所需，他也將努力改善市府財政，透過招商、科技等方式，將市府財政改善後，再階段性調整三節敬老金。

張善政說，在他力推的「桃園二○三○」中，用心顧老政見還包括透過「數位照顧」，與在地醫療單位合作規劃長照、幼托機構及幼兒園「醫護視訊關懷機制」，守護孩子與長輩的健康。

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