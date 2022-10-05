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    首頁　>　桃園市

    曹興誠籲抗共保台 鄭運鵬呼應

    聯電前董事長曹興誠（右三）受邀發表抗共保台演說，桃園市長鄭文燦（左三）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）也出席。（記者鄭淑婷攝）

    聯電前董事長曹興誠（右三）受邀發表抗共保台演說，桃園市長鄭文燦（左三）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）也出席。（記者鄭淑婷攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市企業創新協會、桃園市綠洲文教基金會昨邀請聯電前董事長曹興誠演說「台灣人為什麼要抗共保台」，近五百人到場聆聽，市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬也應邀座談。曹說，他九月一日恢復我國國籍，算是最新的國民，回到台灣最主要想提醒大家一起「抗共保台」，下個月就要選舉了，每位參選人都必須簽署抗共保台承諾書，發誓跟台灣共存亡、跟職位共存亡，獲得台下一片喝采。

    曹興誠表示，呼籲「抗共保台」的原因很簡單，因為台灣要維持公民、自由民主、法治的社會，雖然法治還有很多需要改進之處，台灣若是不抵抗中國威脅、侵略，可能因此喪失公民權，以後得做順民、當韭菜。

    他也認為，現在很多台灣人有「不統不獨」的似是而非觀念，這是很危險的，任何一個地方不是獨立就是別人屬地，沒有不統不獨的地方，講不獨等於放棄主權，他返台提醒大家採取正面態度，「台灣就是獨立國家，不要害怕講台獨，要徹底丟掉一個中國概念」，很多觀念慢慢搞清楚了，內部才能夠團結。

    鄭運鵬以產業趨勢回應抗共保台議題時說，這三年來，台灣製造中心已從威權中國慢慢移回，總計回來一兆七千億元，現在國際社會無法接受犧牲人權、在地權益的「血鑽石」，反觀很多國民黨參選人及支持者，主張到不重人權、可用大數據及監視系統取得個人資料的中國設廠，但這樣的「血鑽石」不該賺，一旦走錯方向就無法回頭。

    鄭文燦批評，國民黨市長參選人張善政曾說高科技都應該去中國設置研發中心，因為那邊沒人權，可以用ＡＩ、人臉辨識、生物基因檢測，現在台商都回流台灣，尤其投資桃園最多，張的立場跟他們完全不同。

    台下聽講的無黨籍桃園市議員參選人于北辰，認同曹興誠呼籲「參選人都簽署抗共保台承諾書」，這樣國軍才不會孤單、才會有資源。

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