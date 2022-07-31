桃園》鐵道迷同站進出刷電子票證 逾時慘被扣112元

2022/07/31 05:30

〔記者陳璟民／桃園報導〕今年「富岡鐵道藝術節」出動號稱「王子」的蒸汽火車頭CK124，吸引三千多名鐵道迷朝聖，卻發生站方提供免費換領的月台票不敷需求，引導其他參觀民眾用電子票證進站，有人出站刷卡赫見被扣一一二元，急詢站務人員才被告知是同站進出在站內停留超過一小時的扣款規定，質疑台鐵未盡說明、「趁辦活動坑鐵道迷」。

本報接獲多位鐵道迷投訴上情，向值班值班站長了解情況，他表示，依「台鐵多卡通電子票證乘車營運規定」，在同一車站進出者，停留一小時內扣款十四元，一至三小時者扣款一一二元，逾三小時以上扣款八四三元（台北至高雄自強號票價）。

投訴者說，中午十二點四十多分刷悠遊卡進站，那時站務人員說會扣款十四元，拍攝CK124到近兩點刷卡出站，因被扣一一二元，馬上反映問題並請求退款，卻被指「逾時」，無可退款，但這與進站時獲告知的資訊不同，環顧站內外也無海報、電子看板宣導民眾在站內不要「逾時」，質疑「台鐵趁辦活動坑鐵道迷」，恐怕有人敢怒不敢言，或連被扣這麼多錢都不知道就離開。

站長：僅供80張月台票 其餘用電子票證

記者詢問，富岡站為何不多準備月台票，避免造成其他參觀者不公平待遇？值班站長回應，顧及活動安全，管制人數上限八十人，準備八十張供鐵道迷免費換領進出站，其餘則用電子票證。

值班站長在記者追問下，坦言可花十五元購買一張到楊梅站的車票，進富岡站看完CK124後再出站；至於這比一一二元少很多，為何不向民眾宣導採用？值班站長則回應：「我不能評論」。

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