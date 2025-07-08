桃園業者蚵間里設養豬場引民怨 張善政：若對環境不好市府不會放行

新屋區蚵間里長彭小林（前1）表示，業者在里上興建養豬場，對社區居民、漁民帶來非常大影響。（記者黃政嘉攝）

2025/07/08 16:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區畜牧業眾多，當地里長對於業者已蓋或將蓋養豬場，抱怨引發惡臭問題，桃園市長張善政今在「訪視基層新屋區座談會」中回應，新屋區是桃園農業重鎮，不可能沒有畜牧，未來看能不能在周遭設空氣監測設備，另成立畜牧業長久方案；對於蚵間里反對業者設置養豬場一事，若對環境有很不好的影響，市府基本上不會放行。

槺榔里長羅鴻霖說，里上的永祥養豬場長期散發惡臭，里民用餐都「香、臭結合」，造成里民民怨，該案雖已在去年基層訪視座談會中提報，也多次向環保局陳情及通報，但未見實質改善。

請繼續往下閱讀...

農業局主任秘書劉秀卿指出，該畜牧場持有登記證，污染防治與廢水處理設施皆正常運作，農業局今年6月現勘過，並提供除臭生物製劑，持續與環保局共同監督環境管理，另編列補助經費與加強輔導。

張善政表示，農業局說有提供生物除臭劑，但總要知道效果如何，附近看有沒有辦法設一些空氣監測設備，若業者違法，馬上就知道；另有業者要在蚵間里設置大型養豬場，引發里民抗議一事，市府非常關心，他以中國大陸一棟20多層養豬大樓為例，裡面為密閉式養豬空間，有1/4豬糞拿來發電，效率非常好，所以並非無路可走。

張善政籲農業局看遠一點，在新屋一帶，包括幾個農業重要區域，成立一個畜牧業長久方案，怎樣讓畜牧業維持它的量能，但能對環境影響愈來愈低，參考國外案例，做些更長遠的輔導、規劃；農業局回應，近期將組污染防治輔導團隊，邀請相關專家學者，就科技養豬及落實畜牧場污染防治輔導，會同環保局及養豬產業團召開專案會議討論。

蚵間里長彭小林追問，業者興建養豬場對社區居民、漁民帶來非常大影響，詢問有無撤銷建照可能？張善政回應，請農業局繼續跟養豬業者溝通、多了解一下科技養豬的內涵，若對環境有很不好的影響，市府基本上不會放行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法