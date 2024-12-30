桃園市13區同步舉辦元旦升旗典禮

桃園市13區公所元旦將同步舉行升旗典禮，其中，主場地中壢區龍岡大操場，將展開36公尺×24公尺的巨幅國旗。（民政局提供）

2024/12/30 09:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市13區公所元旦將同步舉行升旗典禮，今年以「朝氣滿桃 歡慶元旦」為主題，主場地中壢區升旗典禮明年1月1日上午8點將於龍岡大操場登場，展開36公尺×24公尺的巨幅國旗展旗儀式，搭配「朝氣滿桃」4顆巨型氣球，場面震撼壯觀，歡迎民眾共襄盛聚，或就近參與各區公所舉辦的升旗典禮，主場地周邊當天開放紅黃線停車。

桃市府民政局表示，主場地升旗典禮將邀請全運會田徑男子400公尺跨欄金牌得主彭名揚，以及中華職棒2023打擊王梁家榮（阿銀）共同擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌；此外，現場還有聖義戰鼓隊的鼓陣演出、瘋狂麥克斯領舞的活力健康操、南方二重唱深情獻唱，以及新興高中樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊、合唱團帶來的多元表演，展現活力與朝氣。

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民政局表示，為維持活動進行順暢，請民眾多搭乘大眾運輸工具，可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向）至游泳路口下，步行即可抵會場；自行開車者，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車，但龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車，請民眾多加留意。

民政局表示，元旦當天桃園市13區同步舉辦元旦升旗典禮，除了中壢區主場地，另有桃園區青溪公園「2025好運接龍 蛇麼攏賀」、平鎮區平鎮高中「歡慶元旦 齊心向前行」、八德區八德國小「樂活八德 旗舞迎新」、楊梅區公所前廣場「歡慶元旦 梅好未來」、蘆竹區南崁國中「2025幸福昇啟 蘆竹共好」、大溪區僑愛里市民活動中心「國旗飄揚 幸福桃園」；大園區公所前廣場「 2025元旦升旗快樂加分」、龜山區中山天幕廣場「2025樂迎曙光 元旦旗聚龜山」、龍潭區公所正門廣場「龍潭好young 攜手向前」、新屋區新屋國小「活力新屋 喜迎新年」、觀音區公所前廣場「2025齊聚觀音 幸福飛揚」、復興區介壽國小「旗心協力 點亮復興」，各區均規劃豐富活動。

桃園市13區公所元旦將同步舉行升旗典禮，其中，主場地中壢區升旗典禮將在龍岡大操場登場。（民政局提供）

民政局表示，主場地中壢區升旗典禮將在龍岡大操場登場，周邊龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向開放紅黃線停車，但龍岡路三段460巷將實施管制不開放停車。（民政局提供）

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