桃園脆皮燒肉初賽10強出爐 10/19、20日市府前廣場爭霸

桃市府今年首度舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，經過2天初賽選出10位選手入圍，將於10月19、20日在桃市府前廣場進行決賽。（經發局提供）

2024/09/23 17:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為推廣桃園優質黑豬肉，桃市府今年首度舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，號召桃園各餐廳、飯店等製作脆皮燒肉好手參與，經過2天激烈的初賽，10強名單已經出爐，將於10月19、20日在桃市府前廣場進行決賽，2天活動上午8點半有早鳥禮各100份。

經濟發展局表示，初賽在新屋區清華高中舉辦，共有30位選手報名參加，各自將廚藝及創意發揮到極致，評審在2天的賽事中幾乎吃遍桃園脆皮燒肉美食，每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命，讓評審們傷透腦筋，深怕有遺珠之憾，經過多次討論，終於選出最終10強選手。

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10強名單分別為王教譯「粵庭星御脆皮燒肉」、高琦「會聊天的脆皮燒肉」、李麗敏「版納燒肉」、張國鴻「金磚脆皮燒肉」、劉宗智「再見桃花園」、梁晟華「四季飄香脆皮燒肉」、楊聰忠「豬腩饗宴」、林冠毅「義起同享 ∙脆皮豬」、賴俊男「爐烤酸甜脆皮豬」、鄭人豪「桃饗宴 ∙脆享藏」。

經發局表示，入圍10強的選手將於10月19、20日，在桃市府前廣場進行桃園脆皮燒肉爭霸賽決賽，除了2天活動早上8點半有早鳥禮各100份，19日開幕邀請名廚吳秉承教導如何製作脆皮燒肉沾醬，現場還有30攤美食、伴手禮區及桃園市汽車商業同業公會提供的名車展，民眾只要購買脆皮燒肉就能免費送虎牌啤酒或台灣啤酒1罐，數量有限，送完為止，全場消費滿400元還能兌換價值300元桃仔包，同樣數量有限，送完為止。

經發局表示，民眾參加活動即可領取1張抽獎券，每人限領1張、1人限中獎1次，可抽總價值25萬元超商禮物卡及全聯禮券。

桃園市首次舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，初賽中每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命。（經發局提供）

桃園市首次舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，初賽中每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命。（經發局提供）

桃園市首次舉辦脆皮燒肉（節）爭霸賽，初賽中每位參賽者都有獨門手藝，有的是在脆皮口感上下功夫，有的是透過研發秘製醬汁，賦予脆皮燒肉新生命。（經發局提供）

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