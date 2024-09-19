國家防災日前 桃市蘆竹消防分隊帶領光明國小學童學習防災

光明國小學童配合蘆竹消防分隊進行防災實作演練。（圖由桃園市政府提供）

2024/09/19 12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區光明國小1800位師生上午配合蘆竹消防分隊，於9月21日「國家防災日」前舉辦防災宣導暨實作演練，讓不同年級的學童，學習抗震保命3步驟、電器火災預防與報案要領、認識一氧化碳的危害等，其旭防災教育能讓從小做起，確實保護每一個家庭的安全。

蘆竹消防分隊針對不同年級，設計不同防災宣導暨實作演練，讓1年級學童認識地震發生時基本且關鍵的自我保護措施「抗震保命3步驟」，學習趴下、掩護、穩住3步驟，掌握在地震當下應如何尋找安全地點並保護自己；2年級學童則了解「電器火災預防及報案要領」，學習如何安全使用電器、防範電器故障引發火災、於火災發生時如何迅速報警；3年級學童的課程，則認識一氧化碳的危害，了解如何預防一氧化碳中毒等知識。

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4年級學童們學習「自身著火應變及滅火器操作」等實作體驗課程，於自身衣物著火時能正確處置方法；5年級學童進行「煙的認識與濃煙箱模擬實境體驗」，於模擬濃煙中學會如何安全逃生；6年級學童透過「CPR及AED操作」學習如何進行心肺復甦術與使用自動體外除顫器，一旦遇上緊急情況可以有能力挽救生命。

光明國小學童配合蘆竹消防分隊進行防災實作演練。（圖由桃園市政府提供）

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