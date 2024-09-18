桃市公寓大廈修繕補助提早申請 社區不知怨「變相懲罰」

桃市府建管處公告113年公寓大廈修繕補助，一至七項經費用罄，截止收件。（翻攝建管處官網）

2024/09/18 19:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市113年公寓大廈修繕補助今年提早於3月開始收件，有社區不知道，8月申請5萬元「公共安全補助」時，發現經費用罄申請不到，像「變相懲罰」，對此，建管處官員今回應，提早開放是為讓社區有充裕時間作業，未來將研擬公告機制，即時揭露補助經費剩餘額度。

市府透過修繕補助，協助全市公寓大廈社區公用設施修繕及維護，解決社區老舊及無管理組織維護不易等問題，建管處公寓大廈科長林彥谷說明，往年6、7月開放申請，今年提早從3/11至10月底，1至7項補助經費共約4千多萬元，在8/21用完，社區可在建管處網站，或加入公寓大廈科line帳號「寓見桃園」留意相關訊息，待明年計畫發布，再以當年度發票申請。

議員王珮毓表示，過去協助過社區申請補助，也跟建管處說過，開放補助時，希望統一發文給所有公廈，但全市公廈管委會多達8000個，紙本發文量較大，會再與建管處討論是否有更即時管理的機制，告知管委會申請狀況，方便管委會評估作業時間。

大園區「國際高鐵捷運首站」管委會李姓主委表示，社區進行封板工程改善，花費11萬元，欲申請5萬元「公共安全補助」，社區沒物業管理，都是自行申請，今年沒收到來函，完全不知道已開放提早申請，沒申請到對社區很傷。

「政府希望改善建物公共安全，補助經費卻早早關門，像懲罰積極改善社區」住戶郭小姐幫社區送件給市府，她無奈反映，8/19申請時排在候補，之後要補件就說不行申請了，以往都是7月底收件，一堆社區改善經費都沒辦法補助，包括收件日期、公告資訊只能從建管處官網查看，非常不便。

桃園市大園有社區八月申請大廈修繕補助，發現經費用罄申請不到。（住戶提供）

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