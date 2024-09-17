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    首頁　>　桃園市

    桃園婦人低血糖肢體無力獲救 中秋節手做月餅謝救護人員

    婦人在家低血糖肢體無力，救護人員緊急救援，家人中秋節送上手製月餅表達謝意。（大有分隊提供）

    婦人在家低血糖肢體無力，救護人員緊急救援，家人中秋節送上手製月餅表達謝意。（大有分隊提供）

    2024/09/17 17:08

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府消防局大有分隊今年3月間，獲報有名婦人在家中突感肢體無力、無法正常表達話語，當日救護人員迅速處置並將她送醫，婦人經治療已無大礙，家人特地手製月餅，在中秋節這天送到分隊表達謝意。

    大有分隊表示，今年3月24日上午11點10分，指揮中心獲報，有名婦人於家中突感頭暈、肢體無力，且無法正確表達話語，分隊隨即出動救護車1車3人到達現場，經評估婦人血糖數值57mg/dl偏低，屬低血糖危急個案，救護人員現場立即注射50%葡萄糖注射液，協助婦人提升血糖濃度，並送往林口長庚醫院治療，所幸婦人於到院前已經恢復正常血糖濃度，意識狀態也恢復正常，家人為感謝當天出勤救護人員的辛勞，特地手製月餅並於中秋節送至分隊表達謝意。

    大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，民眾若有糖尿病病史，平時應注意飲食的控管，並定時監測血糖狀況，避免突然發生狀況，若家人有相關病史且表示頭暈、肢體無力或意識不清，應儘速撥打119通知救護人員到場協助，並主動告知患者的相關病史。

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