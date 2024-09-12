桃園平鎮碉堡公園被點名「設計欠妥」 公所：依約裁處、檢討改進

審計處點出平鎮雙連坡碉堡公園規劃設計作業欠妥，致景觀高燈設施拆除重新施作，衍生支出。（記者黃政嘉攝）

2024/09/12 23:28

〔記者黃政嘉／桃園報導〕審計部桃園市審計處追蹤桃園市已完工公園，對平鎮區公所在2021年之前推動的5案公園新闢及改善工程執行情形提出檢討，包括雙連坡碉堡及忠愛公園新闢綠美化工程規劃設計作業欠妥，致48座景觀高燈設施未達使用年限即拆除重新施作，衍生不經濟支出172萬餘元，另有保留遊具遺失、驗收後未做財產列帳等缺失，對此，平鎮區長蕭巧如回應，相關承攬疏失部分，皆已依約裁處，另作業制度未臻周詳處也已檢討改進，公所將持續戮力推動公園維護及改善。

蕭巧如說明，拆除重新施作的燈具皆位於碉堡公園，是針對停車場跟長條步道上原先設計的方管燈，於保固期過後發生故障，再做修改，172萬是公所的預算，另案招標重新施作，避免重複維修反覆花費，由於雙連坡環境較潮溼，導致線路受潮，燈具故障頻率高，後續重新整理線路，都已換成較耐久的燈具。

蕭說，碉堡及忠愛公園的地墊材料未符圖說規範，查屬廠商過度設計情形，監造單位也未確實依照設計規範審查，公所已依委託技術服務契約裁罰廠商，而碉堡公園改善工程的兒童遊戲場溜滑梯未符國家標準，致須另案發包改善，是因工程規劃設計後，才發布遊戲場須通過安全檢驗相關規範，對此，未來於設計階段將聘請專家學者審查，且於契約規定完工時，須取得兒童遊戲場合格檢驗報告，

而工程結算驗收完後，查無預計保留的3座木作遊具，蕭說，已依據工程契約向施工廠商請求賠償，之後會針對保留部分加強驗收，至於五案改善工程驗收後，未依財產管理規定辦理列帳，將整合驗收與財產控管單位，跨課室加強聯繫，完整內控機制與流程作改善。

至於廣達公園增設薄膜天幕及相關設施改善工程等2案，契約規定高壓混凝土磚等施工項目需提供一定比率的備品，但實際未提供相關備品即辦理驗收，蕭說，已依約要求設計單位、施工廠商提供對價賠償，不過檢討需求及契約約定，廠商於保固期間有免費修復責任，評估相關備品規定無實質效益，且增加倉庫管理困擾，已依實際需求修改契約範本。

市議員劉仁照表示，據審計部審核報告，平鎮區有許多公園都存在行政缺失，顯示市政府執行驗收做得不夠確實，才導致這麼多問題，這點將要求市政府未來要確實驗收，不良紀錄的廠商未來都不能來承作市政府的案子，避免浪費公帑。

市議員陳韋曄表示，市府應正視公園工程管理缺失狀況，建議由市府成立或整合一個專責單位，例如在工務局下設置公園處，處理公園的興建、規劃、設計、發包、招標，而不是全部委由區公所管理執行，最後讓區公所揹責任。

平鎮區公所將整合驗收與財產控管單位，跨課室聯繫完善內控機制。 （記者黃政嘉攝）

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