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桃園地景藝術節明登場 假日有2線接駁車供民眾利用

桃園地景藝術節在憲光二村布置的「龜吉拉的守護」，非常吸睛。（記者周敏鴻攝）

桃園地景藝術節在憲光二村布置的「龜吉拉的守護」，非常吸睛。（記者周敏鴻攝）

2024/09/12 11:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2024桃園地景藝術節」13日到29日在桃園市龜山區登場，市府規劃假日有2路線接駁車，都是每30分鐘1班，其中「龜山線」為長庚醫院轉運站與桃園火車站對開，會經過桃園酒廠、桃園機場捷運A7體育大學站、體育大學志清湖、中正公園、憲光二村等站，「迴龍線」則往返新莊迴龍捷運站與機捷A7體育大學站間。

桃園地景藝術節在龜山區的長庚醫院轉運站、機捷A8長庚醫院站、桃園酒廠、機捷A7體育大學站、體育大學志清湖、憲光二村、中正公園、龜山眷村故事館等8處布展，主舞台則設置在桃園酒廠，龜山警分局長張鶴瓊說，各展區與各類主題活動都不會實施封街、封路管制或將車道設置為行人徒步區，警方的勤務重點將以展區內裝置藝術安全維護與周邊停車秩序、接駁站秩序維護為主，除現有警力外，也結合義交人員來加強活動周邊道路的交通管制與疏導。

市府於活動期間的假日上午9點到晚間9點40分規劃2路線接駁車，約每30分鐘1班，民眾應多加利用，警方提醒「龜山線」接駁車會從長庚醫院轉運站或桃園火車站兩地發車，並過桃園酒廠、桃園機場捷運A7體育大學站、體育大學志清湖、中正公園、憲光二村等站；「迴龍線」接駁車則從迴龍捷運站或機捷A7體育大學站兩地發車，途中不靠站。

桃園地景藝術節於憲光二村布置藝術品「遇見魚」。（記者周敏鴻攝）

桃園地景藝術節於憲光二村布置藝術品「遇見魚」。（記者周敏鴻攝）

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