桃園市獎助新進居托人員最高1萬 托嬰中心人員留任最高4.2萬

桃園市0到2歲以下幼兒約有3萬3459人，托育需求高。（桃園市婦幼局提供）

2024/09/11 17:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市0到2歲以下幼兒約有3萬3459人，對比保母登記人數及托育人員「缺口」大，桃園市府率六都之先祭出「新進居家托育人員獎助」，未滿1年新進居托人員可領8000元，同時改依年資提高地方政府加碼的居托人員及托育人員留任獎勵金，估計有近2700人受惠，前提是都須加入準公共化系統。

2歲以下幼兒托育管道，主要有公托、準公托、私托、保母及自行照顧，婦幼局統計，桃園市2歲以下幼兒數為3萬3459人，公共托育設施有48處、準公共托嬰中心120家、私立托嬰中心22家，而桃園市保母登記人數2463人，其中，準公共保母2282人、未簽準公共契約保母181人，顯示托育需求遠超過供給。

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婦幼局長杜慈容說，為鼓勵新血加入托育行列，舒緩「保母荒」，桃園市率六都之先推出「新進居家托育人員獎助」，針對簽訂準公共化契約未滿1年、持續收托且通過考核的新進居家托育人員獎助8000元；另考量觀音、新屋、大園、大溪及復興區等行政區，因居家托育人員數量較少，將再額外加碼2000元，等於可領1萬元獎助。

另為鼓勵現有托育人員留任，持續收托且通過考核的居托人員，原本每年可領取衛福部1萬2000元及桃市府3000元補助，桃市府改依年資分級給予補助，年資滿1年以上者維持加碼3000元、3年以上提高至6000元、5年以上9000元；至於準公共托嬰中心托育人員留任獎金，也較往年再提升額度，托育人員年資滿1年以上可領2萬4000元、年資3年以上3萬元、年資5年以上3萬6000元，並新增年資10年以上每人4萬2000元。

杜慈容說，居托人員可運用獎助改善居家托育環境設施設備、加裝設置監視錄影設備等，有助提升整體居家托育安全；提升托嬰中心托育人員留任獎勵金額，則有助於提升專業人員合理薪資待遇，穩定托育產業人力及托育品質。

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