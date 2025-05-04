黃國昌坐機車迎媽祖「闖紅燈、逆向」連續違規 被追問還嗆記者！

黃國昌3日坐機車參加媽祖進香活動，被抓包坐的機車多次違規。（圖翻攝自民眾之聲YT）

2025/05/04 22:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動本月1日起展開為期10天9夜的徒步聖行，吸引數十萬名信眾參加。民眾黨主席黃國昌昨天（3日）也到北港中途加入進香隊伍並發送結緣物資，沒想到白營的官方直播意外讓黃國昌被抓包他所乘坐的機車在去到目的地的路上多次違規，引發網友批評。今天（4日）黃國昌出席活動時被媒體記者問到此事時，竟突然暴怒回嗆，相關新聞畫面在網上瘋傳掀起熱議。

黃國昌昨天率民眾黨黨公職到北港華勝路發送結緣品，並隨白沙屯媽祖進香隊伍走了一段路程。民眾黨官方YT「民眾之聲」昨天也開起直播，記錄黃國昌等人參與進香全過程。直播一開始就能看到黃國昌戴著安全帽坐上一輛機車後座，不料在前往目的地的路上，被抓包其搭乘的機車不但違規雙黃線、逆向行駛、闖紅燈及未依規定左轉，完全無視道路交通規則，隨行的幾輛機車也同樣違規，甚至還看到有人連安全帽都沒戴。

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雖然騎車的人並不是黃國昌，但相關畫面曝光後仍引發大批網友砲轟。今天下午黃國昌出席「愛在五月媽咪市集日」活動時，就被媒體記者問到「你被拍到騎機車的時候有連續違規的情況……」，沒想到黃國昌聽到後停下腳步，轉身對提問的記者怒嗆「誰說我騎機車？是誰說我騎機車？」

臉書粉專「Mr.柯學先生」今晚轉發相關新聞畫面，狠酸「黃國昌你違規就違規，影片拍得清清楚楚，兇記者幹嘛？立委不就好大好棒棒？民眾黨立委的素質真的始終如一！正常的人會誠懇道歉，說這是不好的示範，並會代替民眾繳納違規罰單，這不就是一個氣度？但是民眾黨的宗旨，就是硬拗，死不認錯，是沒什麼意外啦！」

網友紛紛表示，「都民進黨害的啦」、「為什麼總要對別人用威嚇的語氣來證明自己的失態」、「一定又是賴清德的錯」、「連基本的法都不守了，還跟人家談立法」、「都是賴清德害他違規的，賴清德出來辯論」、「他都是用咆哮、大聲來掩蓋自己的羞恥心，所以只要他咆哮、大聲講話，就表示另一方做對了什麼」、「好啦，你是沒騎是被載的，但違規就是違規，承認違規面對問題直接道歉就好，不用在那邊腦羞成怒啦」。

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