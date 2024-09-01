「土地公民俗藝術節」9/7百神集結會師踩街 周邊道路、主會場交管

桃園市「2024土地公民俗藝術節」將於9月7、8日登場，警方將於周邊道路及主會場交管。（桃園警分局提供）

2024/09/01 15:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「2024土地公民俗藝術節」將於9月7日（週六）、9月8日（週日）登場，2天活動包括百神集結會師踩街、神尊安座與主獻大典、明華園日字戲劇團酬神歌仔戲、三獻法會、乞龜求壽桃、木作文創品展售暨舊愛跳蚤市集、如果兒童劇團親子劇場等，預期將吸引廣大民眾參與，桃園警察分局表示，將參照往年舉辦活動經驗，適度派遣警力及義交協助相關活動交通疏導管制及安全維護工作，確保活動順利圓滿進行。

警方表示，9月7日下午的踩街繞境路線，預計1點起在桃市府前廣場集結，預計2點起由縣府路分梯次依序出發，沿中山路、中山東路、三民路一段、三民路二段、中央街，最後抵達主會場新永和市場旁停車場，將於市府廣場週邊路口及踩街繞境路線上重要路口，派遣員警及義交彈性交通管制疏導，以保持交通順暢，呼籲用路人留意，並服從員警及義交人員的指揮疏導管制，主辦單位也期前於各重要路口掛設提醒指引牌面，提醒用路人提前改道行駛，以分散活動路線車流，避免造成交通壅塞。

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另於主會場新永和市場旁停車場週邊道路，為便利工作人員及參加民眾停車需求，已向相關路權單位申請借用道路及開放紅黃線臨時停車，考量新永和市場做為活動主場地後停車位有限，停車一旦飽和即會禁止車輛再進入，將引導民眾至週邊路段停放，相關開放臨時停車路段有中央街單側紅黃線（三民路2段至民光東路區間）、青溪二路單側紅黃線（中央街至朝陽街區間）、青溪三路單側紅黃線（中央街至日光路區間）、朝陽街單側紅黃線（青溪一路至民光東路區間）、日光路單側紅黃線（青溪一路至青溪三路區間），開放臨時停車時間為9月7日（週六）上午10點至晚上10點30分、9月8日（週日）上午8點至晚上10點30分。

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