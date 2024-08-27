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    傳承人瑞父親遺志 北市4兄弟姊妹捐桃園復興2災情勘查車

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    2024/08/27 22:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕台北市民沈家4兄弟姊妹包括大姊沈皎、哥哥沈皓、弟弟沈皜和妹妹沈皒，感念已故人瑞父親沈甲憲生前熱心公益，對消防工作尤其關注，為了完成父親「為偏鄉做一點事」的遺願，今（27）日捐贈2輛災情勘查車給桃園市消防局復興分隊及巴陵分隊，復興區長蘇佐璽、市議員蘇偉恩等人蒞會見證，感謝沈家兄弟姊妹暖心為山區救援工作提供更大支持。

    捐贈儀式在消防局第4大隊隊部舉辦，均已是銀髮族的沈皎、沈皓、沈皜、沈皒兄弟姊妹4人全部出席，4人以父親沈甲憲名義，捐贈2輛災情勘查車及設施、市價逾200萬元，消防局長龔永信接受表達感謝，沈皜表示，他父親生前熱心公益、關心社會安全，常希望盡一己之力幫助有需要的人，4人為實現父親遺願捐贈救災車輛設備，幫助消防局發生災害時，更迅速、有效勘查救災。

    龔永信頒贈感謝狀表示，這2輛災情勘查車將大大提升復興分隊及巴陵分隊的救災效率。災情勘查車不僅是物資的捐贈，更是對消防隊員的莫大支持和鼓勵，消防人員將充分利用這些資源，保障偏鄉部落居民的生命財產安全。

    據了解，已故沈甲憲得年100歲，曾在貿易公司經營超過40年，對工作充滿熱情，其專業成就獲得廣泛尊重。平日熱心助人，積極參與社會公益，經常捐款給基金會及紅十字會，為社會盡一份心力。沈甲憲4個子女也在台北市永健長青促進協會服務長達18年，致力於推廣健康與多元學習。

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    桃市消防局長襲永信（右1）頒感謝狀感謝沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    桃市消防局長襲永信（右1）頒感謝狀感謝沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

    傳承人瑞父親遺志，北市沈家4兄弟姊妹捐2輛災情勘查車贈桃園復興偏鄉。（桃市消防局提供）

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