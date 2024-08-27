桃園街頭藝術嘉年華8/31中原文創園區登場 日韓知名藝術家登台

2024桃園街頭藝術嘉年華8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，2天活動安排精彩街頭藝術展演。（記者李容萍攝）

2024/08/27 20:01

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府文化局、中壢區公所合辦「2024桃園街頭藝術嘉年華」，8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家KIM及Masker瑪斯克街舞藝術團隊登台表演，2天除了有14組街頭藝術示範演出，更有總獎金高達30萬元的「桃戰街藝擂台賽」，以及街頭藝術工作坊可報名參加，到場民眾到服務台領取集章卡參加闖關還兌換摸彩券獎品有台灣-沖繩雙人來回機票、GOGORO和電動滑板車等大獎。

桃園市副市長蘇俊賓今（27）日出席活動宣傳表示，桃園是多元的城市也是台灣的國門，為了看一場表演特別走進音樂廳，跟在街頭散步突然看到街頭藝人表演，感受很不一樣，純藝術在劇場會是很好的呈現，其他像是畫畫、摺氣球、變魔術或是音樂，街頭藝術可以是城市的一部分，希望有越來越多街頭藝術願意在桃園扎根，桃園有很多展演空間，藉由鼓勵街頭藝術家留在桃園，目前有1000多人登錄，市府提供更好場域及舞台讓街頭藝術與市民生活融合在一起，形成色彩繽紛的桃園，市府全力支持每年舉辦桃園街頭藝術嘉年華。

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因應巴黎夏季奧運首次將「霹靂舞」作為正式比賽項目，象徵街頭藝術文化將踏上國際舞台，今年特別邀請來自韓國知名街舞團隊Mannequeen、知名創意氣球藝術家KIM以及來自日本街頭魔術師Nao Izuma Murata、雜技街頭藝術家Hiyro，帶來不同文化背景下的藝術展演。

市府文化局副局長唐連成表示，桃園目前登記在案街頭藝人有1324位，合法展演的場地達160個點位。這次的嘉年華不僅有精彩的表演，還有舉辦桃戰街藝擂台賽，總獎金高達30萬元，吸引各地身懷絕技的街頭藝人同台競技。8月31日是純音樂組決賽，九月一日則有綜合表演組決賽和刺激的battle賽。

中壢區長李日強也說，這次的嘉年華不僅有精彩的表演，還舉辦「桃戰街藝擂台賽」吸引各地身懷絕技的街頭藝人同台競技，9月1日下午6點更有壓軸的街頭藝人踩街活動。

2024桃園街頭藝術嘉年華8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，2天活動安排精彩街頭藝術展演。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（後排中）等人出席2024桃園街頭藝術嘉年華活動宣傳。（記者李容萍攝）

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