德國經濟辦事處赴桃市府交流 西門子將捐贈行動CT掃描車

桃園市長張善政27日與德國經濟辦事處處長蘭依樺及在台德國廠商代表於市府進行交流。（桃市府秘書處提供）

2024/08/27 20:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（27日）與德國經濟辦事處處長蘭依樺及在台德國廠商代表於市府進行交流，雙方就未來在捷運建設、智慧產業合作方面交換意見，盼促進桃德合作，助桃園在智慧城市、智慧製程及智慧醫療等方面發展更加順利、共譜新機；另，西門子公司年底將捐贈桃市府行動CT掃描車，副市長王明鉅表示，屆時希望可邀請蘭依樺及代表們出席捐贈儀式。

張善政表示，桃園是全台灣工業產值最高的城市，也是製造業大城，不乏全球重要伺服器廠商供應商，近幾年桃園最重要的大型計劃就是捷運路網工程，現桃園唯一一條捷運是桃園機場捷運，其訊號系統就是由西門子公司負責，正在蓋的綠線捷運訊號系統亦同，皆有賴西門子公司協力建設維運；此外，桃園也積極協助廠商升級設備、製程及產線等，希望將部分廠商產線老舊、高科技技術未升級等困境，轉化成未來翻轉桃園的機會。

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張善政提到，智慧城市和智慧製程是桃園非常關注的重點，相信很多德國公司具相關技術力可共同研究發展，桃園也相當注重智慧醫療發展，今日一同出席的王明鉅本身為醫學博士背景，曾任台大醫院醫生，在市府負責醫療相關、社會福利及教育相關領域，近期正帶領市府團隊積極發展智慧醫療計畫，相信包括西門子、創浦及各德國相關企業，都會在智慧醫療面向成為桃園的關鍵夥伴。

王明鉅表示，桃園市去年3月起開辦擴大肺癌篩檢計畫，今年底西門子公司將捐贈桃市府行動CT掃描車，此項捐贈不僅創金額史最高，CT掃描設備搭配行動醫療車，對偏鄉居民醫療協助亦是至關重要。

蘭依樺表示，很高興西門子公司在桃園未來智慧醫療相關計畫中扮演要角，德國也有許多具AI人工智慧、機器人相關技術廠商，希望未來有機會與台灣及桃園的廠商合作，也歡迎市府團隊到訪德國，將協助安排相關科技廠參訪等，拓展更多合作可能。

桃園市長張善政27日與德國經濟辦事處處長蘭依樺及在台德國廠商代表於市府進行交流。（桃市府秘書處提供）

桃園市長張善政27日與德國經濟辦事處處長蘭依樺及在台德國廠商代表於市府進行交流。（桃市府秘書處提供）

桃園市長張善政27日與德國經濟辦事處處長蘭依樺及在台德國廠商代表於市府進行交流。（桃市府秘書處提供）

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