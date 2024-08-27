綠營批桃園捷運綠線太多「中正」 張善政：使用路名是命名慣例

針對綠營批評桃園捷運綠線車站命名爭議，市長張善政回應，使用路名是捷運命名慣例，另部分票選票數較高卻無被採用的站名，是因有些當地特殊的原因。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/08/27 16:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府首條自辦興建的捷運綠線，主線車站命名過程引發爭議，除了部分站名票選結果與最後命名不同，更出現多個「中正」，綠營立委、議員今（27）召開記者會，譴責桃園市長張善政假民主、無視民意；張善政回應，使用路名是捷運命名慣例，另部分票選票數較高卻無被採用的站名，是因有些當地特殊的原因。

張善政表示，捷運綠線站名的最後定案，是經過評議委員會審查通過，其中有一些名字中正比較多，是因為在桃園、在蘆竹有中正路跟中正北路，就像是台北捷運，在忠孝東路、南京東路沿線，捷運站就有忠孝復興站或是南京復興站，「這是捷運命名的慣例，沒有什麼好奇怪的，請大家不要多想」。

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張善政表示，至於有些票數較高卻沒有被採用的原因，是因有些當地特殊的原因，像是桃園夜市並不是永久桃園夜市的位置，將來若干年後有可能會遷移，總不能桃園夜市遷移走後就把捷運站名改掉，此外，藝文特區跟旁邊的一站太近，因此把2站名字合併，這都是有當地特殊的理由，並經評議委員會審慎的評估、討論過做出最後的決定。

針對綠營召開記者會，桃園市議會國民黨團則質疑，「看中正路不順眼？捷運依路口命名也要罵，鄭文燦執政8年為何不改」，黨團指出，桃市府已多次表示，綠線命名相關活動均依循規範，但民進黨卻持續進行政治操作，才是真正的「粗糙蠻橫」，如果對於依道路命名有意見，就請今日出席的綠營民意代表發起「台灣道路正名」，改成他們想要的路名。

黨團總召徐玉樹表示，以北捷車站為例，忠孝東路站、忠孝敦化站或南京復興站，都是以路名為考量，至於中正紀堂站，則是前總統陳水扁擔任台北市長時間命名，難道陳水扁也是擁護威權、緬懷祖國？民進黨的民代卻屢屢在意識形態上做文章，對於市政、對於桃園的發展與進步絲毫沒有幫助。

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