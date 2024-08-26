比鄰最美圖書館桃園新總館 桃知道廣場影城、商場試營運

「桃知道」屬於複合式商場，影城部分由威秀影城進駐並採中小廳模式。（桃知道GELEVEN PLAZA提供）

2024/08/26 19:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「全台最美圖書館」之稱的桃園市立圖書館總館，圖書館棟已於去年9月營運，電影院棟影城、商場於今（26日）起試營運，影城部分由威秀影城進駐，並採中小廳模式，配置4個影廳共386個座位。

比鄰圖書館總館的「桃知道GELEVEN PLAZA」屬於複合式商場，陸續已營業的包括蔦屋書店及餐飲、咖啡品牌等，影城、其他商場試營運後，預估假日將湧入更多民眾，營運廠商表示，桃知道威秀影城是威秀旗下第20個據點，也是在桃園市的第2座影城，以時下流行的中小廳觀影趨勢配置影廳及座位數，並以熱門電影及影展藝文電影併進，希望為大桃園地區影迷提供多元的觀影選擇。

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營運廠商表示，除了影城，也引入許多美食、文創品牌，3樓亦規劃有展演空間，讓民眾未來在桃園也能就近體驗國際藝文饗宴。

桃園區議員凌濤表示，桃知道廣場及威秀影城開始試營運，久等了的市民可以手刀衝訂票，而他在議會期間針對總圖的建設以高強度檢驗，過去曾讓轄管局處繃緊神經，但檢驗過程絕對是必要的，因為市民期待的是符合需求、安全且高品質的電影及文創場館體驗。

他表示，影城開幕時程從去年底延至今年暑假的最後1週，影城座位數、室內裝修一再變更，說法也不盡相同，這仍是未來市府與廠商在管理上必須檢討的部分，在試營運及壓力測試期間，他也會針對人流動線、消防安全、食品衛生、營運品質等進行嚴密的監督。

「桃知道」屬於複合式商場，影城部分由威秀影城進駐並採中小廳模式。（桃知道GELEVEN PLAZA提供）

桃知道營運前邀請桃園市立圖書館、富晟國際開發公司及威秀影城公司三方主管參觀，左起為富晟國際開發公司總經理林天瓊、威秀影城公司董事長王超立、桃園市立圖書館館長施照輝、富晟國際開發公司董事長詹婷怡、威秀影城公司總經理林敬修、威秀影城公司財務長杜文蘅。 （桃知道GELEVEN PLAZA提供）

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