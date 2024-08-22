富岡鐵道藝術節8/24登場 鐵道模型栩栩如生

富岡鐵道藝術生活節週六登場，展出栩栩如生的模型，讓人嘆為觀止。（記者謝武雄攝）

2024/08/22 19:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕兩年一度「富岡鐵道藝術生活節」將於24日至9月1日在富岡火車站及周邊街區舉辦，今年活動以「微光小鎮再發現」為主軸，還有5大亮點，包括藍皮解憂號限定遊程、DT668蒸汽機車國王靜態展、鐵道模型展、列車移動劇場，還有富岡老街街區演出及主題市集等，其中知名鐵道模型展邀請達人徐志綱製作，栩栩如生的作品讓人嘆為觀止。

文化局長邱正生表示，開幕首日將以有「蒸機國王」美譽的DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」兩輛話題列車齊聚富岡火車站打頭陣，這也是「藍皮解憂號」首度行駛於台灣西部地區；另規劃馬戲之門「火車站旅人」街區演出，帶領民眾穿梭富岡老街。

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邱正生說，今年特別與國內知名鐵道模型達人徐志綱合作，展出多件復古車站及鐵道場景，還有特別為此次活動全新創作的日治時期木造富岡火車，栩栩如生的模型也是模型控的最愛；另外活動也邀請桃園市傑出演藝團隊何日君再來劇團帶來「慢分的末班車－停駐X交錯」，在移動的電聯車廂演出，搭配窗外疾駛而過的景色，是相當特別的觀賞體驗。

記者會今在文化局中庭舉行，由副市長蘇俊賓致詞時指出，「富岡鐵道藝術生活節」成為全台鐵道盛事，讓觀眾體驗鐵道與藝術交織而成的文化盛宴，共同見證富岡小鎮的華麗蛻變並再度發光。

富岡鐵道藝術生活節週六登場，展出栩栩如生的模型，讓人嘆為觀止。（記者謝武雄攝）

富岡鐵道藝術生活節週六登場，富岡老街模型栩栩如生，讓人嘆為觀止。（記者謝武雄攝）

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