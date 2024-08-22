開賭盤柯文哲贏侯友宜50萬票 桃園林姓組頭等8人起訴

桃園地檢署已因違反總統副總統選舉罷免法案件，將林姓男子等人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/08/22 12:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子是賭博網站的組頭，負責向在賭博網站下注的民眾收錢，去年大選前，賭博網站甚至以總統選舉結果為標的，開出「賴清德贏其他候選人150萬票」、「柯文哲贏侯友宜50萬票」等賭盤，供賭客1比1賠率押注，桃園地檢署今天偵結，以林男與下游組頭共8人違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌提起公訴。

林男（44歲）與賭博網站合作，開放民眾透過網際網路連結後上網簽賭運動賽事或百家樂，再由林男於事後負責收錢或將民眾贏得的賭金送去，為了吸引更多民眾涉入賭博，林男還廣招下線組頭，分別負責向他們招募而來的民眾收錢。

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賭博網站去年相中總統大選是全民關注的焦點，也開出賭盤讓民眾下注，賭盤是賴清德贏其他候選人150萬票或柯文哲贏侯友宜50萬票，賠率為1比1，即民眾押注10萬元賭賴清德會贏，選舉結果出爐，賴清德果真大勝，賭客就可贏10萬元。

檢調接獲檢舉追查，去年11月7日後，陸續逮回林男的下游組頭，同年11月14日，林男已收到消息準備搭機離台，被檢調及時在桃園國際機場拘提，檢方說，林男等人已觸犯刑法賭博罪與總統副總統選舉罷免法的「意圖營利以選舉結果為標的供給賭博場所」、「意圖營利以選舉結果為標的聚眾賭博」等罪嫌，今天偵結，已將他們提起公訴；至於林男等人的住處或辦公室共起出現金300餘萬元，也已請求法官宣告沒收。

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