開總統大選賴侯讓票數賭盤 2男一審判刑還褫奪公權

邵姓男子開出二０二四年總統大選賴與侯的讓票賭盤賠率，其友人陳姓男子協助轉傳賭盤訊息，兩人都被台南地院判刑三月、褫奪公權一年。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/07/28 18:11

〔記者王俊忠／台南報導〕邵姓男子在網路開出第16任總統大選候選人賴清德讓票侯友宜的選舉賭盤，邵的友人陳姓男子得知賭盤賠率、想分杯羹，將賭盤訊息轉傳到「天尊539」LINE群組，群組中的許姓男子向王姓男子表明要簽賭1萬元。王男即帶許男去見陳男並聯絡邵男說要下注1萬元，但在大選投票之前，4人就被查獲法辦。

台南地院依正副總統選罷法中意圖營利聚眾賭博罪判邵男與陳男各3月徒刑、褫奪公權1年；王男與許男則被依正副總統選罷法中參與賭博罪各判拘役30日，得易科罰金，還可上訴。

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檢警調查，今年正副總統大選投票是在1月13日舉行，民進黨推出賴清德與蕭美琴搭檔；國民黨為侯友宜搭配趙少康，邵男認為以賴、侯兩人開選舉賭盤有利可圖，即在網路開出大選賭盤，1注是1萬元賭金，如賴清德讓侯友宜150萬票起，可贏1500元；如賴讓侯200萬票起，可贏9200元；侯未讓賴選票，則可拿9200元。

邵男的友人陳姓男子得知此賭盤賠率、也想賺錢，在2023年10月把這賭盤資訊轉傳到「天尊539」line群組，都在此群組內的王姓、許姓兩男子獲悉賭盤訊息，同年12月23日近午，許男以LINE與王男聯絡說「想要下注1萬元」。

許、王兩男子約同日下午到台南市南區萬年七街的1處建築工地見面，王男就帶許男到建築工地的12樓與陳姓男子（王男的上手）見面，陳男得知許男有簽注的來意，隨即打電話給邵男，邵男答應接受許男簽注1萬元，並約定等投票結果出爐再結算，依輸贏收付簽賭金。

台南檢調與警方於2024年1月3日拘提邵男、陳男與王男3人到案，查出此總統大選開出賭盤簽賭情事。

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