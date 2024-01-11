新北檢偵辦總統選舉賭盤 查扣1600萬元犯罪所得、3男交保

新北地檢署偵辦總統選舉賭盤，查扣1600萬元犯罪所得，諭令3名嫌犯交保。（資料照）

2024/01/11 15:23

〔記者王定傳／新北報導〕週六總統選舉即將登場，新北地檢署發現新北市板橋區有賭博業者，除經營地下簽賭站，還疑似利用這次選舉，以總統、副總統候選人的讓票數、輸贏或各別候選人得票數等方式，與賭客對賭財物，昨指揮調查局台北市調查處，兵分5路發動搜索，查扣犯罪所得超過1600萬元，訊後依違反總統副總統選舉罷免法、刑法賭博等罪嫌，諭令業者何男50萬元交保、蘇男及陳男均各40萬元交保。

檢調調查，陳男、何男與蘇男，自前年間起，藉由網路或在板橋等處，經營百家樂、六合彩、今彩539賭盤，且為了避免使用金融機構交易留下紀錄遭追緝，大多是透過做熟客、現金或記帳交易等方式簽賭。

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檢調調查，何男等人還利用本次總統、副總統選舉機會，疑似以總統、副總統候選人的讓票數、輸贏或各別候選人得票數等方式，與不特定賭客賭博財物。

新北檢重大刑案專組檢察官葉國璽昨指揮台北處，兵分5路發動搜索，查扣帳冊、手扎、電腦、現金1525萬元及折合約88萬元澳門幣、越南盾、港幣、人民幣、日幣、美元的外幣等物，並約談被告及證人共7人到案說明。

檢察官訊問完畢後，以3人涉違反總統副總統選舉罷免法及刑法「以選舉結果為標的而營利賭博」罪嫌，分別諭知交保40萬元至50萬元不等金額。

新北檢表示，公平、公正、公開的選舉，乃國家民主制度的基石，檢方對於暴力、金錢、賭盤、假訊息等妨害選舉行為，均「從嚴速辦」，全力查緝，貫徹查賄綱領「嚴查不法、肅本清源」的核心宗旨，與國人共同守護台灣民主價值，民眾遇有妨害選舉案件請踴躍撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後請按4）檢舉，一同守護民主根基。

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