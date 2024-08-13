桃園大溪街角館新推「文化巾」 可愛圖案滿滿文創魂

達文西瓜藝文館館長黃建義，推出「文化巾（金）」文創商品。（（記者李容萍攝）

2024/08/13 22:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪名列全國十大觀光小鎮，位於大溪老街和平路的「達文西瓜藝文館」，也是大溪木藝生態博物館的「街角館」，館長黃建義長期致力文化調查與地方教育，今（13）日發表具大溪風土的「文化巾（金）」，將大溪的特色文化元素以可愛的小圖案呈現，不僅是日常生活中的實用物品，更是別具意義的文化創意產業產品，成為遊客收藏大溪回憶的最佳選擇。

黃建義指出，文化巾所呈現大溪文化圖案的內容包羅萬象，例如大溪木藝、社頭陣頭、大仙尪、大溪豆干、傳統信仰、生態鳥類、傳統樂團、傳統糕餅、傳統美食、打鐵業、溪哥魚、大溪木藝生態博物館的「館貓」、歷史人物、還有成立大溪教會的馬偕博士等等有趣的在地文化圖案，素材橫跨大溪300年歷史，寓教於樂。

在地市議員李柏坊表示，大溪的傳統文化體現於多個方面，例如著名的大溪木器、香氣撲鼻的大溪豆干，以及充滿歷史韻味的大溪和平老街、這些文化遺產不僅是大溪的象徵，也成為桃園市民珍視的傳統文化瑰寶，還有大溪的六二四（大溪人的第二個過年）傳統遶境慶典更是當地居民一年一度的重要文化盛事，如今都在這條「文化巾」。

李柏坊提到，達文西瓜文藝館的台語諧音台灣西瓜，取名恰好中西合璧，也與大溪老街巴洛克式建築風格相襯，2008年起陸續推出「大溪遊記」、「山水大溪」、「大溪李騰芳古宅導覽」、「大溪遊記Ⅱ」等著作書籍，「大溪街屋」、「大溪關聖帝君撲滿」手做DIY及「大溪小魚玩」桌遊DIY，也都寓教於樂，深受大小遊客喜愛。

達文西瓜藝文館館長黃建義，推出「文化巾（金）」等系列文創書籍和手做商品。（記者李容萍攝）

「大溪關聖帝君撲滿」手做DIY。（資料照，記者李容萍攝）

「大溪街屋」手做DIY。（資料照，記者李容萍攝）

「大溪李騰芳古宅」手做DIY。（資料照，記者李容萍攝）

達文西瓜藝文館推出「文化巾（金）」文創商品，深受遊客喜愛。（記者李容萍攝）

位於大溪老街和平路的「達文西瓜藝文館」，也是大溪木藝生態博物館的「街角館」。（記者李容萍攝）

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