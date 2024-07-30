8+9打架？桃園普濟堂遶境險爆全武行 糾察人員勸架衰被打

桃園普濟堂遶境險爆全武行，糾察人員勸架衰被打，場面混亂。（取材「記者爆料網」）

2024/07/30 18:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區普濟堂28、29日一連兩天辦理關聖帝君聖誕暨遶境慶典，吸引31個社頭遊行大溪老城區遶境，活動持續至今（30）日凌晨4點結束，昨日深夜在中山老街險爆全武行衝突，現場兩派人馬發生扭打、推擠，隨行糾察人員見狀前往勸阻衰被揮手打到摔倒，仍奮不顧身勸架，場面混亂，大溪警分局快打警方秒趕往現場，雙方人馬衝突已化解，隨即轉往普濟堂繼續祝壽行。

大溪普濟堂每年農曆6月24日關聖帝君聖誕遶境慶典，也稱「大溪大拜拜」和「大溪的第二個過年」，已傳承百年歷史，市府於2011年底公告登錄大溪普濟堂關聖帝君聖誕祭典為本市民俗，並公告大溪普濟堂管理委員會為保存者，2021年5月申請文化部審查登錄為重要民俗。

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大溪警分局因應人潮、車潮，為確保活動期間交通秩序順暢與安全，除於日前召開活動治安維護談會。呼籲各社團陣頭應高度自主管理、零聚眾鬥毆與交通真順暢等約定，期盼立約社團充分了解宮廟宗教信仰價值與精神，共同守護大溪優質宮廟及陣頭文化，讓此次迎神會圓滿舉行。從28日上午10點起至今日凌晨4點，2天共動員全市警力約600名，並於老城區成立前進指揮所管制交通和治安。

不過，普濟堂關聖君聖誕遶境進行至今天凌晨4點結束後，有網友貼文表示，每年遶境社團陣頭「8+9」人很多，年輕人血氣方剛，總會發生零星打架衝突，警察難防，昨晚發生2件打架，「不打，怎麼叫陣頭」。另外，也有在地居民抱怨今年的遶境鞭炮放到半夜2、3點擾人眠，老城區留下各式垃圾，也令人對參加遶境和圍觀民眾的公德心搖頭不已。

對此，大溪警方表示，遶境入夜發生拉扯推擠衝突意外，警方獲報趕到，遶境社頭的糾察人員已將拉扯相關成員架開勸離，現場沒有打架行為，經詢問是不同社頭成員發生口角扭打，事件並未擴大。

桃園普濟堂遶境險爆全武行，糾察人員勸架衰被打，場面混亂。（取材「記者爆料網」）

桃園普濟堂遶境險爆全武行，糾察人員勸架衰被打，場面混亂。（取材「記者爆料網」）

桃園普濟堂遶境險爆全武行，糾察人員勸架衰被打，場面混亂。（取材「記者爆料網」）

桃園普濟堂遶境，大溪警分局依例佈重兵維護交通和治安。。（大溪警分局提供）

桃園普濟堂遶境，大溪警分局依例佈重兵維護交通和治安。。（大溪警分局提供）

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