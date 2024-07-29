為關公慶生 大溪大拜拜 普濟堂連兩天遶境

參與桃園市大溪普濟堂關聖帝君遶境慶典的社頭和神將，在炎夏高溫下仍保持威武儀態，和圍觀小朋友尬舞。（記者李容萍攝）

2024/07/29 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是農曆六月廿四日關聖帝君一八六五週年聖誕，桃園市大溪普濟堂昨起接連二天舉辦關聖帝君遶境慶典壓軸的遶境，俗稱「大溪大拜拜」，也被稱為「大溪人的第二個過年」；來自各行各業的卅一個社頭及上百尊大仙尪（神將），整整二天從白天到半夜，齊聚大溪普濟堂向關聖帝君祝壽，老城區湧入滿滿人潮、整夜沸騰。

凱米颱風過後氣溫恢復炎熱，參與遶境的將軍、大仙尪以木頭雕造，高大又重達幾十公斤不等，除了保持威武儀態和百年慶典不變的風采，途中也頻頻安排休息和換人，以免中暑；桃市警局、各分局支援大溪警分局，接連二天每日動員一一四名警力，加強防制慶典聚眾鬥毆滋事，並在普濟堂周邊道路實施交通管制四十小時，確保迎神遶境順利。

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大溪社頭文化發展逾百年，由不同地區與職業類別的居民自發組成的社頭組織，興安社由大溪街上、市場的零售商及生意人組成，俗稱「生意人社」，日治時期，社頭成員因從事貿易往返中國大陸，專程前往福州購買關平、周倉將軍一對參與遶境，並將「生財器具」如算盤等製作成大型模型，加入遶境陣容。

新勝社與福安社、樂豳社，均是以福安宮為中心的社頭，來自大溪的三層地區，社員初期的成員多從事煤礦開採，加上長期受鳥嘴尖山煤礦業主資助，讓新勝社成為三層地區資源最豐富的社頭。

桃園市大溪興安社為突顯「生意人社」的本色，製作算盤等「生財器具」的大型模型，加入遶境陣容。（記者李容萍攝）

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