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方便視障者過馬路！桃市添11處有聲號誌 交局：有需要隨時可+1

桃園市交通局提升視障者過馬路行走安全，共設置25處有聲號誌，圖為中壢火車站前的有聲號誌。（記者李容萍攝）

桃園市交通局提升視障者過馬路行走安全，共設置25處有聲號誌，圖為中壢火車站前的有聲號誌。（記者李容萍攝）

2024/06/09 22:45

〔記者李容萍／桃園報導〕全國視力介於0.05至0.3的低視能者約有100萬人，桃園市政府交通局為完善視障者通行環境、方便視障者過馬路，自2022年1月陸續在車流量大的路口設置14處有聲號誌，今年於各行政區再增設11處有聲號誌，已於近日完成驗收；有聲號誌可依綠燈通行方向撥放不同聲響，若聽到「布穀聲」代表南北向是綠燈，若聽到「鳥鳴聲」代表東西向可通行，提供視障者穿越路口輔助線索。

市府交通局長張新福今（9）日表示，25處有聲號誌，位於中壢火車站前這處有聲號誌，在臨時前站16日啟用後會評估是否遷移、以及臨時前站是否設置有聲號誌。另外，也會與視障團體討論其他設置地點，如果有需求隨時可再增設。

桃園市議員彭俊豪表示，中壢青埔地區有高鐵、機場捷運，也是視障者搭乘大眾運輸重點區域，交通局前2年設置有聲號誌，包含桃園區7處、中壢區6處及蘆竹區1處，其中，青心路與高鐵北路一段、高鐵北路一段與青埔路、高鐵站前西路一段與高鐵站前路、高鐵站前路、高鐵北路一段（華泰名品城）均於前年9月完成設置，但是視障團體反映青埔沿線的道路安全應落實打造友善行的空間，因此，今年爭取在機捷A17領航站、高鐵北路二段與領航北路四段、高鐵北路二段與大成路一段增設有聲號誌，希望落實無障礙的交通環境，提供視障人士穿越路口的輔助線索。

對此，交通局交通工程科長曾啟倫坦言，為保障視障者過馬路安全性，交通局在選點過程遭遇困難，最常見的是因為有聲號誌會發出聲響，周遭住戶因此反彈，認為聲音太吵，交通局除與身心障礙單位開會討論增設地點外，像是台鐵中壢車站前中平路與元化路就是視障團體建議而設置，同時也會與地方充分溝通。

桃園市交通局提升視障者過馬路行走安全，共設置25處有聲號誌。（記者李容萍攝）

桃園市交通局提升視障者過馬路行走安全，共設置25處有聲號誌。（記者李容萍攝）

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