女被迫分手公務員男友！30年後兒娶媳……前男友變親家

婚姻是當事人的選擇，說難不難，但說容易也不簡單。示意圖，非新聞當事人。（記者李容萍攝）

2024/06/09 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕婚姻是很奇妙組合，很多人說，婚姻是愛情的墳墓，相愛容易相處難；又說婚姻，說難不難、但說容易也不簡單！桃園市有對男女在30多年前無法結成佳偶而各自嫁娶，沒料到，30幾年過後無緣的前男（女）友竟變成親家！

桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（9）日分享，一名曾於39年前在該中心聯誼活動認識對象的張姓女講師，和對方交往半年多，決定攜手共度下半生，沒想到因女講師父親反對，兩人黯然分手。女講師多年後也結婚生子，如今兒子已達適婚年齡，找上該中心參加聯誼，卻因女方父親反對，婚姻路上受阻。

社工說，在幾次交手後，彼此父母才發現原來對方就是當年「有緣無份」的那個人，大感不可思議，決定讓孩子延續當年的「情緣」；原來，39年前張姓女講師參加聯誼活動，認識公立大學碩士，高考及格的公務員，兩人相談甚歡，並且交往半年多，對男方個性、嗜好、生活習慣相當了解，「喜歡喝日本某品牌咖啡，喜歡吃某種甜食」。

兩人原以為會這樣相守下去，但女講師的父親對女兒的另一半不甚滿意，最後黯然分手，女講師也嫁人生子，如今眼見兒子過了適婚年齡，女講師又透過同一間聯誼中心替兒子找另一半，認識在科技公司任職的女友，兩人也很談得來，但由兒子口中得知女方父親似乎認為女兒收入比男方多，女講師更意外發現，女方的父親竟然就是當年那個有緣無份的男友。

女講師於是叮囑兒子「買日本某品牌咖啡，某種甜食」，果然這招見效，贏得女方父親的好感。雙方訂婚前夕，得知女兒要嫁給當年無緣戀人的兒子時，女方父親也忍不住說，「當年無緣夫妻，反倒成了親家，太不可思議啦！」

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