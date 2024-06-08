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帶著孩子夢想起飛！ 桃園國際亮點繪本特展登場

桃園市立圖書館舉辦台灣國際亮點繪本作家特展。（市圖提供）

桃園市立圖書館舉辦台灣國際亮點繪本作家特展。（市圖提供）

2024/06/08 19:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立圖書館舉辦的「台灣國際亮點繪本作家特展」今舉行開幕儀式，邀請四位參展繪本作家：BALLBOSS、林廉恩、張筱琦、陳又凌出席開幕活動，家長帶著孩子一同觀展，透過互動引導小朋友走入繪本世界。

繪本作品包含「從烏鴉洞起飛」、「快點！快點！」、「哪邊是哪邊」、「賽米希的煩惱」。

從中壢趕來的黃爸爸表示，這樣的展示互動設計很好，透過互動體驗吸引孩子目光，啟發孩子思考及提問，淺顯易懂又好玩；展覽即日起至8月28止，於桃園市立圖書館總館3樓兒藝展示區展出。

市立圖書館長施照輝表示，今年度首次以台灣國際亮點繪本作家為主題，邀請到4位曾多次獲得國際獎項殊榮的繪本作家參展，將繪本透過展覽形態呈現，引發更多的互動與思考，吸引孩子沉浸繪本世界，增進閱讀動力。

總圖3樓兒藝展示區除繪本區4位作家聯展外，還有一系列工作坊、音樂潛能開發、紙雕製作、迷宮大冒險等活動，相關報名活動資訊可至桃園市立圖書館官網（https://www.typl.gov.tw/zh-tw）、臉書及IG社群可搜尋「桃園市立圖書館」（https://www.facebook.com/typlib）。

桃園市立圖書館舉辦台灣國際亮點繪本作家特展，吸引親子互動。（市圖提供）

桃園市立圖書館舉辦台灣國際亮點繪本作家特展，吸引親子互動。（市圖提供）

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