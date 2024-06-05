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首頁　>　桃園市

龍潭歸鄉文化節 6/7晚上8時起交管

龍潭歸鄉文化節活動交管路段。（龍潭警分局提供）

龍潭歸鄉文化節活動交管路段。（龍潭警分局提供）

2024/06/05 11:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市有百年歷史的「系列活動，將於6/8至6/10在龍潭大池周邊舉辦，6/7晚上8點至6/10深夜12點將實施交通管制，提醒用路人注意。

2024龍潭歸鄉文化節系列活動，包含6/8至6/10的市長盃龍舟大賽、水上高樁獅爭霸賽，與6/9的花火之夜、Hakka粽夏音樂饗宴等亮點活動， 龍潭警分局針對活動會場及周遭道路，於6/7晚上8點至6/10深夜12點加強交通管制。

在行人徒步區部分，包括自龍元路至南龍路口的神龍路段，以及自神龍路至中豐路口的龍元路段，禁止車輛通行。

另外，中豐路沿線，自大五岔（中正路、中豐路、大昌路、東龍路）路口來往凌雲國中前，聖亭路、中豐路口，小五岔（北龍路、神龍路、龍元路口）、龍元路、中豐路口，龍元路大池管理中心大門前，神龍路、南龍路口，均為警方重點實施彈性管制路段。

停車方面，龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規劃免費停車場供遊客使用；龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格，以及龍華路、公園路收費停車場。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾配合管制及疏導，並多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間。

龍潭歸鄉文化節活動期程。（記者黃政嘉攝）

龍潭歸鄉文化節活動期程。（記者黃政嘉攝）

「龍潭歸鄉文化節」活動將於龍潭大池登場。（記者黃政嘉攝）

「龍潭歸鄉文化節」活動將於龍潭大池登場。（記者黃政嘉攝）

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