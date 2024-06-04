斥資46.5億「桃園會展中心」完工 3公共藝術超吸睛

2024/06/04 20:25

〔記者李容萍／桃園報導〕斥資逾46億5954萬元，由桃園市政府與經濟部攜手打造的桃園首座國際級會議中心「桃園會展中心」，今（4）日舉行完工視察暨公共藝術揭幕典禮，去年底委外由安益國際展覽股份有限公司的子公司經營，預計10月啟用，將成為國際交流及產業發展的重要場域。

桃園市長張善政出席典禮致詞指出，桃園是國門之都，更是台灣接軌國際的第一站，桃園會展中心坐落於中壢青埔地區機場捷運A19站旁，鄰近機場、高鐵站、捷運站及多處交流道，此地點具發展價值，為妥善發揮會展中心的功能特色，市府積極規劃運用，包含今年10月國際青年商會世界大會在桃園會展中心舉行，市府正與會展中心洽談「2025台灣燈會」佈展事宜，未來結合附近的橫山書法藝術館、桃園市立兒童美術館及預計兩年後落成的桃園市立美術館等設施，帶動整體區域發展。

張善政感謝經濟部國際貿易署的支持及建築師、工程顧問公司、營造團隊的用心投入，去年率先完成展覽館棟，讓世界客家博覽會圓滿舉行，如今會議中心棟也順利完工，並設置多件公共藝術作品，環境美輪美奐。

國貿署副署長李冠志提到，桃園會展中心克服武漢肺炎疫情、全球通膨等挑戰完工，後續委由安益國際集團協助營運，將導入台灣、德國、日本等多元能量，發揮更大的經營創意，未來期待會展中心結合桃竹苗大矽谷計畫及桃園航空城計畫，成為具產業發展、國際行銷、國際貿易交流的指標性建築，吸引更多商業服務設施進駐，帶動地方繁榮。

桃園會展中心總工程經費約46億5954萬元，基地面積約2萬8672平方公尺，為1幢地下1層、地上7層及地上2層的建築物，分別為會議中心棟及展覽館棟，設計定位以國際會議為主、展覽為輔，涵蓋商場、大中小型會議室，可提供700席汽車及600席機車停放空間，戶外空間規劃活動舞台及公共休憩區；所設置3座公共藝術作品《風潮》、《桃源飛揚》及《匯聚流》，造型皆帶有花朵綻放、開枝散葉的繁盛意象，設計巧妙融入桃花元素呼應桃園城市與建築特色。

另外，會議中心棟共計規劃10間會議室，包含2000人、800人會議室各1間、250人會議室2間、100人會議室5間，以及容納1500人的多功能集會空間1間；展覽館棟共設置600個攤位商場區、挑高12米，採無落柱桁架系統，創造大量體、無死角的展覽空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法