扯！桃市府標售1.4億土地「少寫1個0」1400萬賣掉

桃市府民政局標售一筆祭祀公業林宗土地，卻將底標1億4000餘萬元誤植為1400餘萬元，民進黨議員陳雅倫提出臨時動議，要求政風處介入調查此案，並獲大會通過。（擷取自桃園市議會直播畫面）

2024/06/04 12:50

議員陳雅倫提臨時動議要求政風處介入調查

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府標售桃園區中山路祭祀公業林宗土地，卻將底標1億4000餘萬元誤植為1400餘萬元，每坪127萬餘元的土地以1/10價格就賣掉，事後決定撤標，得標民眾批市府罔顧民眾權益，國民黨議員黃婉如日前在總質詢時披露此案；桃園市議會第3屆第3次定期會今（4）日閉會，民進黨議員陳雅倫提出臨時動議，要求政風處介入調查此案，並獲大會通過。

陳雅倫發言指出，民政局於今年4月辦理代理標售1筆祭祀公業土地時，把底標1億4000餘萬元的競標價以1400餘萬元宣告，並且也標售繳費成功；事後，民政局宣稱業務單位輸入電腦資料誤植，也就是將價值1億多的土地打1折賤價賣出，買方完成行政程序覺得買便宜了，現在被廢標，還要跑法院程序，不論是買方或是賣方，都因民政局的行政疏失造成權益受損。

陳雅倫指出，若最後法院判決不如市府預期，中間短少的9000多萬元價差，是否要由人民的納稅錢來填補？這麼嚴重的行政疏失，市長、局長難道不知情？主官不用負責嗎？市民都在質疑這9000多萬元的價差，難道有什麼不法之事？此事不該大事化小、小事化無，因此她具體要求，動議政風處介人調查此事，正本清源，給市民一個交代。

桃市府拍賣祭祀公業林宗土地，1.4億元土地僅以1400多萬元出售，在得標地主都已繳款才發現錯誤，趕緊公告撤標標案。（資料照，擷取自桃市府網頁）

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