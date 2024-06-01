1.4億祭祀公業土地 桃市府1400萬賣了 標售後廢標

標售土地位於桃園區中山路，就在大廟商圈。（記者謝武雄攝）

2024/06/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府標售「祭祀公業林宗」土地爆烏龍！位於桃園區中山路、距大廟景福宮不到二百公尺的一百一十一坪精華地段土地，專業鑑價每坪一二七萬餘元，底價一億四二二二萬餘元，竟以一成價格標脫，事後發現是承辦人員誤植底標所致，決定撤銷標案，退還得標者所繳款項並補貼利息，但得標者主張是合法得標並完成繳款，不滿市府說撤標就撤標，將提訴願與行政訴訟保障權益。

得標者主張合法得標 將訴願及行政訴訟

桃園市議員黃婉如昨在市政總質詢時，揭露市府於元月公告標售桃園區長美小段一三七之一號「祭祀公業林宗」土地，面積一一一．六坪，土地拍賣底價一億四二二二萬八八○○元，承辦人員漏寫一個「二」，變成一四二二萬八八○○元；四月中旬開標後，得標者按期限繳完款、等待過戶，市府竟以行政人員疏失為由，要逕行廢標，讓人匪夷所思。

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市府退款並補貼利息 承辦人記過

民政局長劉思遠表示，會退還得標者已繳款項，並依法定利率賠償利息，對承辦人員到科長連坐記小過等懲處；該公業遲未整合，市府標售其土地，所得款項會提存於法院，若十年間仍無法整合，款項將沒入公庫，這項業務今年才從地政局移由民政局辦理。

得標者代表陳姓民眾說，這筆土地曾於二○一三年標售，底價六千萬元，乏人問津而流標，隔了十一年再度標售，底價僅一千四百多萬元，以為是過去流標才降價，大家很興奮地集資投標。陳表示，開標最高價是某開發商的一四三二萬八八○○元，他們的一四二二萬八八○○元為次高，但他們在該地上有建築物，有優先承購權，最終他們以加價十萬元得標，於期限內將價金存入市府指定帳戶，若市府執意廢標，他們將提出訴願與行政訴訟。

劉思遠表示，土地增值稅須由賣方支付，本案增值稅高達一三六二萬元，若按一億四二二二萬餘元標售，公業可取得一億二千萬餘元，但若以一四三二萬餘元標售，公業只剩七十萬餘元，公業權益將嚴重受損，才依行政程序法的標售作業疏失理由，緊急撤銷標案。

桃市府法務局長賴彌鼎說，土地買賣公告現值、最近成交價格都是公開資訊，這筆土地拍賣價格經三名估價師鑑價，都是公開資訊，市府代為標售土地，不同於一般「出清存貨，降價拍賣」，過程雖有疏失，但撤標合法。

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桃園市政府拍賣祭祀公業林宗土地，1.4億元土地以1400多萬元出售，待得標地主繳款才發現錯誤，趕緊公告撤標案。（摘自桃園市政府網頁）

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