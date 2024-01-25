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踏勘桃捷橘線29公里預定路線 捷運局長：力拚2028獲政院通過

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（前右）率隊踏勘桃園捷運橘線的預定路線。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（前右）率隊踏勘桃園捷運橘線的預定路線。（記者周敏鴻攝）

2024/01/25 13:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局長劉慶豐今天帶同市府相關單位、桃園大眾捷運股份有限公司約40人，踏勘全長約29公里的捷運橘線預定路線，劉慶豐說，橘線起訖點是桃園區三民路、龍潭區大昌路，規劃設置28到30站，會銜接捷運綠線G10站、桃園機場捷運A21站、捷運青線、台鐵平鎮站，去年完成可行性研究案招標、今年1月發包後，力拚2028年獲行政院核定通過。

劉慶豐說，橘線整合了原規劃的桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線2條路線，暫定以桃園區三民路為起點，經桃園區藝文特區、文中路、中壢區中壢工業區、平鎮區行政園區預定地，再沿中豐路進入龍潭區經北龍路，抵大昌路終點站，終點站也是交通局規劃設置轉運站的預定地，可串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮、龍潭區等6個行政區。

捷運局規劃捷運橘線銜接捷運綠線G10站、機場捷運A21站、捷運青線、台鐵平鎮站等，與鐵道與各捷運線交會，形成的十字路網，可望發揮路網效益，緩解桃園市南北區間長期的交通擁擠問題，捷運局預估，橘線開通後，市內南北區民眾的通勤時間可縮短約1/3。

捷運局今辦理踏勘，盼針對捷運橘線沿線的場站、公有土地與未來整合開發效益等，進行盤點，也讓參與橘線推動作業的相關單位人員，加入了解市府的規劃藍圖並整合相關意見，以縮短後續的作業期程，劉慶豐說，後續將進行初步規劃，並召開地方說明會，及早納入民眾意見，讓橘線的規劃更完善。

桃園捷運橘線的預定路線示意圖。（桃園市政府提供）

桃園捷運橘線的預定路線示意圖。（桃園市政府提供）

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