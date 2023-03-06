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    首頁　>　桃園市

    桃市鼓勵自辦都更 補助納入耐震不足老屋

    桃園市正光花園新城社區，被鑑定為海砂屋。（資料照）

    桃園市正光花園新城社區，被鑑定為海砂屋。（資料照）

    2023/03/06 19:21

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市自升格以來，市府積極推動防災都更，2020年公告「桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋）自行實施都市更新補助計畫」，迄今補助3個海砂屋社區共1千餘萬元，為加速危樓更新，市府公告將「耐震力不足的建築物」納入補助，最高上限不得超過都更總經費45％。

    全市列管的海砂屋有6個社區，其中龜山區金山、光峰社區及桃園區正光花園新城都是被公告近30年的海砂屋社區，金山、光峰兩社區已於2017年獲營建署補助重建規劃，目前也通過權利變換計畫，待申請建照中；至於正光花園新城正在事業計畫整合中。

    市府住宅發展處表示，原先的補助計畫僅針對列管海沙屋，但考量近年地震頻仍，市境內30年以上的老房子有6萬多棟，今年起也「耐震評估」 認定耐震度不佳的建物納入補助計畫，包含更新會行政作業費、擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫費用，有助於減輕重建前規劃作業費用負擔。

    住發處說，若民間籌組都市更新會，可向市府申請最高60萬元補助，待事業計畫、權變計畫核定後，還可各獲150萬元補助；海砂屋、輻射屋、耐震不足建物則可再增加10萬元補助，最高可增加補助60萬元。

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